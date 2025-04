Amanda é uma cientista pesquisadora em bioastronáutica. Formou-se em Harvard e conduziu pesquisas no Centro de Astrofísica de Harvard, no MIT, na NASA e no Instituto Internacional de Ciências Astronáuticas. Amanda trabalhou na última missão do ônibus espacial da NASA, a STS-135, e na missão Kepler para o exoplaneta. Por sua defesa dos direitos dos sobreviventes de violência sexual, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz e premiada como Mulher do Ano pela revista TIME.