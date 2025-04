Katy Perry viajará ao espaço em missão da Blue Origin com tripulação feminina

A cantora Katy Perry viajará para o espaço em uma missão espacial da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos. Essa é a primeira viagem espacial com tripulação totalmente feminina na história. Além da cantora, outras cinco mulheres estarão a bordo da nave. (veja lista abaixo)

A missão NS-31, da Blue Origin será suborbital, ou seja não deverá atingir a órbita terrestre. "Os astronautas da New Shepard ascendem em direção ao espaço a uma velocidade mais de três vezes superior à do som. Eles cruzam a Linha de Kármán, o limite internacionalmente reconhecido do espaço, a 100 km acima da Terra, antes de se soltarem para flutuar sem peso e contemplar o nosso planeta. A tripulação retorna suavemente sob paraquedas", informou a Blue Origin.

As astronautas viajarão a uma velocidade três vezes superior à do som (foto: Divulgação Blue Origen)

Esse é 11º voo humano da New Shepard. A NS-31 e decolará do oeste do Texas, na segunda-feira, 14 de abril, no começo da manhã.

Além da cantora pop, estarão a bordo da nave: as cientistas Aisha Bowe e Amanda Nguyen; as jornalistas Gayle King e Lauren Sánchez e a produtora de cinema Kerianne Flynn.

























Recentemente, as integrantes da missão espacial estamparam a capa da revista Elle. A jornalista Gayle King, que integra a missão, publicou os bastidores do ensaio e afirmou que foi a primeira vez que o grupo de mulheres se encontrou pessoalmente. "Todos são tão adoráveis e legais quanto eu imaginava — ainda não consigo acreditar que vou para o espaço!"

A Blue Origin produziu a logo da missão com vários símbolos que fazem alusão às integrantes da viagem espacial. Veja:



O brasão da missão é composto por elementos gráficos que fazem alusão a cada uma das integrantes da missão (foto: Divulgação Blue Origen)

A estrela alvo simboliza a ambição de Aisha Bowe em estabelecer grandes metas, paixão por STEM e comprometimento em inspirar gerações futuras.

em estabelecer grandes metas, paixão por STEM e comprometimento em inspirar gerações futuras. A balança da justiça simboliza os esforços de Amanda Nguyn para defender os direitos civis, quebrar barreiras e capacitar pessoas comuns para criar mudanças.

para defender os direitos civis, quebrar barreiras e capacitar pessoas comuns para criar mudanças. O microfone estrela cadente representao comprometimento de Gayle King em compartilhar histórias importantes com o mundo.

Os fogos de artifício simbolizam a influência global de Katy Perry na música, na cultura pop e na filantropia.

na música, na cultura pop e na filantropia. O rolo de filme simboliza a paixão de Kerianne Flynn por fazer filmes, contar histórias e criar belas narrativas.

por fazer filmes, contar histórias e criar belas narrativas. Flynn, a Mosca, personagem principal dolivro infantil best-seller de Lauren Sánchez,"A Mosca que Voou para o Espaço", embarca nessa jornada. A história é sobre superar adversidades e inspirar crianças com dificuldades de aprendizagem a perseguir seus sonho.