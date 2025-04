Reconhecimento

Em artigo publicado no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, explica que os ramos representam o reconhecimento de 'Jesus como o Messias de Israel, prometido por Deus'. O religioso orienta guardar os ramos em um local visível ao longo do ano como sinal do compromisso cristão