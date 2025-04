8 frutas típicas do outono para aproveitar os sabores da estação

Goiaba

De acordo com o Ministério da Saúde, a goiaba é uma excelente fonte de vitamina C. A fruta também contém vitamina A e do complexo B; cálcio, fósforo, sódio, potássio e ferro. 'É importante no tratamento de infecções e hemorragias. Auxilia no fortalecimento de ossos e dentes. Boa para a visão, pele e as mucosas', afirma a pasta