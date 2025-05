Quem foi o maníaco do parque?

Francisco de Assis Pereira, nascido em 1971, ficou conhecido como 'Maníaco do Parque' após ser acusado de matar várias mulheres em São Paulo. O nome 'Maníaco do Parque' surgiu porque os crimes aconteceram no Parque do Estado, na zona sul de São Paulo, hoje conhecido como Parque Estadual Fontes do Ipiranga.