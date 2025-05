Maya Massafera relata que foi vítima de sequestro e dá detalhes

A influenciadora e apresentadora Maya Massafera revelou um episódio marcante de sua infância nesta quarta-feira (21). Em um relato emocionante, ela contou que foi vítima de sequestro em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. O caso aconteceu quando ainda era criança e deixou sua família completamente abalada. Após o susto, decidiram recomeçar a vida em outro lugar.

“Minha mãe e meu pai eram casados, e eu nasci em Pouso Alegre, no sul de Minas”, contou Maya. “Morei lá até meus 15 anos, ou um pouco menos, e aí mudei para Belo Horizonte.” Segundo ela, a mudança teve relação direta com um período turbulento vivido pela família. O motivo foi a exposição do pai, que era um empresário bastante conhecido.

“O que acontece, a gente se mudou para Belo Horizonte porque meu pai era um empresário muito visado em Pouso Alegre”, explicou. “Na época, meu irmão morreu e eu fui sequestrada em Pouso Alegre”, continuou, ao comentar os eventos trágicos que desencadearam a mudança. A situação gerou um trauma profundo na família.

“Primeiro meu irmão morreu, daí uns seis meses depois eu fui sequestrada”, disse Maya. “Meus pais ficaram apavorados e decidiram se mudar de Pouso Alegre para Belo Horizonte. Disseram que em Belo Horizonte seríamos mais um no meio da multidão.” A decisão de buscar segurança em uma cidade maior foi imediata.

Encerrando o relato, Maya comentou sobre seus irmãos e o ambiente familiar. Ela reforçou que os pais fizeram tudo para protegê-la e buscar uma vida mais tranquila após tantas perdas e episódios tensos na família.