1968: o ano que não acabou e uma música ficou eterna

The Beatles no auge da influência

Em 1968, eles também lançam o 'Álbum Branco'. Um disco experimental e variado, que reflete tanto as tensões internas do grupo quanto as do mundo. Músicas como Revolution trazem críticas políticas, enquanto While My Guitar Gently Weeps expressa emoções profundas. A banda sintetizava os dilemas de uma geração