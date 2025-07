O que Anitta fez no rosto? Especialistas desvendam o que pode estar por de trás da mudança facial da cantora

Após dois meses sem utilizar as redes sociais e cancelar compromissos por conta de uma infecção bacteriana severa, Anitta reapareceu nos stories de sua conta no Instagram. Os fãs ficaram aliviados por perceber que ela está bem, mas também se demonstraram surpresos: Anitta estava com o rosto totalmente diferente desde a sua última aparição pública.

Ao que tudo indica, ela realizou procedimentos estéticos, o que foi confirmado em comunicado pela sua assessoria de imprensa na última terça-feira (1º/7), mas não foi informado quais intervenções estéticas ela fez. Por isso, especialistas apontam alguns procedimentos que ela pode ter realizado para aparecer quase que irreconhecível.

Leia também: Anitta surge em novos registros com rosto irreconhecível e web reage

Para os profissionais que participaram da matéria, é difícil afirmar exatamente quais procedimentos Anitta realizou, porém, eles levantam algumas hipóteses.

Gabriela Elias, especialista em harmonização orofacial da ZR Odonto & FACE indica que Anitta fez um lifting facial deep plane, uma técnica avançada de rejuvenescimento facial que visa reposicionar as estruturas profundas da face, como músculos e gordura. "Um procedimento que está em alta no mundo dos famosos", ressalta.

Além disso, é possível que ela tenha feito um lip lift, um procedimento cirúrgico que diminui a distância do nariz e do lábio superior, o que deu esse efeito de lábios mais preenchidos e definidos da cantora.

"Ela também pode ter realizado preenchimento no mento, para alongar e definir o rosto, preenchimento no arco zigomático para uma aparência mais jovem, e retirou o preenchimento feito anteriormente na mandíbula. Arrisco dizer que ela também tenha feito uma nova rinoplastia", complementa a Gabriela.

O que corrobora com a hipótese do cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e médico do Instituto de Estética Daher, Leonardo Daher, por meio das fotos publicadas, a cantora também fez uma intervenção no nariz. "Analisando as fotos mais antigas da cantora, nota-se uma maior definição da ponta do nariz, além de um nariz menor e mais delicado, modificações que podem ser conseguidas por meio de uma rinoplastia", afirma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta ???? (@anitta)

Leia também: Brasileiro ajuda a salvar surfista de ataque de tubarão na Austrália

Além da mandíbula, queixo e nariz, outro ponto chamou muita atenção: os olhos da cantora. O cirurgião diz que o posicionamento das sobrancelhas diz muito sobre o olhar e que, dependendo de como é feita a intervenção, dá um tom de jovialidade. "Nota-se, em algumas fotos da cantora, o arqueamento maior na cauda da sobrancelha, que pode ser conseguido através do lifting frontal. Outro procedimento, menos invasivo, que também se consegue mudanças de posicionamento do supercílio, é a toxina botulínica, porém em menor escala. Cada caso deve ser avaliado de maneira individual", contou.

Os profissionais destacam que a cantora está seguindo a tendência do "menos é mais", ou seja, está reavaliando procedimentos em pontos estratégicos para realçar o que já era bonito. "Foi a combinação perfeita, para uma aparência jovial e natural", finaliza Gabriela Elias.