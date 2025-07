Caravana do 3º Prêmio Candanguinho de Poesia chega às escolas do DF

AS Amanda S. Feitoza

Escritora Elise Feitosa, de 13 anos, abre a jornada literária de ações nas escolas públicas do Distrito Federal - (crédito: 3º Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil)

O Centro de Ensino Fundamental (CEF) Arapoanga, em Planaltina, será palco nesta quarta-feira (2/7) de uma iniciativa literária inspiradora. A jovem escritora Elise Feitosa, de 13 anos, vai abrir a caravana do 3º Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil, que percorrerá escolas públicas do Distrito Federal. Em dois encontros, às 10h e às 13h, ela vai conversar com os estudantes sobre a trajetória na literatura, incentivando a paixão pela leitura e pela escrita criativa.

A visita faz parte da fase de mobilização do prêmio, cujas inscrições estão abertas até 31 de agosto de 2025. O objetivo principal dessas ações itinerantes é aproximar os estudantes da literatura, mostrando a eles que a poesia é viva e acessível, e que eles mesmos podem ser autores.

Prêmio Candanguinho: celebrando a poesia infantojuvenil

Realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) em parceria com a Voar Arte para a Infância e Juventude, o Prêmio Candanguinho de Poesia Infantojuvenil é reconhecido como uma das principais iniciativas de fomento à literatura infantojuvenil no Brasil.

"Em um tempo em que os jovens estão cada vez mais conectados às redes sociais e, ao mesmo tempo, distantes dos livros, iniciativas como essa são fundamentais para reacender o encantamento pela leitura e fortalecer a relação com a palavra escrita", destaca Cláudio Abrantes, secretário de Cultura e Economia Criativa do DF.

Para Marcos Linhares, coordenador-geral do projeto, a importância do prêmio vai além da competição. "Levar a literatura até as escolas é uma das formas mais diretas e eficazes de estimular a leitura. Quando um poeta entra na sala de aula, a palavra volta a ter corpo, emoção e sentido. O Candanguinho não é só um prêmio, é uma ponte entre o livro e a vida", afirma.

O Prêmio Candanguinho se destaca no cenário nacional e internacional por ser uma das poucas iniciativas totalmente dedicadas à produção poética infantojuvenil, equiparando-se a prêmios renomados como o D.H. Lawrence Children's Prize e os concursos da Young Poets Network, ambos no Reino Unido.

Reconhecimento para jovens poetas

A premiação selecionará 90 poemas autorais para uma coletânea, divididos em três categorias:

Crianças (6 a 12 anos)

Adolescentes (13 a 17 anos)

Estudantes com deficiência (6 a 17 anos)

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios em dinheiro (R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente), além de troféus, livros e a publicação de suas obras em formatos acessíveis (impresso, digital, Braille e audiolivro). A iniciativa visa a valorizar a produção poética de crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF), garantindo também acessibilidade com o uso de LIBRAS e audiodescrição em todas as ações e eventos.

A divulgação dos finalistas está marcada para 15 de outubro, e a cerimônia de premiação ocorrerá em 7 de novembro, na prestigiada Sala Martins Pena do Teatro Nacional. A coletânea dos poemas selecionados terá mil exemplares impressos, que serão distribuídos gratuitamente para bibliotecas públicas, escolares e comunitárias do DF e da RIDE, incentivando ainda mais o acesso à cultura e o fomento da cidadania.

Elise Feitosa

Conhecida como Elisefefê, Elise Feitosa é um exemplo notável de como a escola pública pode ser um celeiro de talentos literários. Com seis livros publicados, ela lançou sua primeira obra, "#Viralizei", aos 10 anos de idade. O livro, apresentado na 36ª Feira do Livro de Brasília em 2022, aborda a pandemia de Covid-19 de forma lúdica e sensível, sob a perspectiva do próprio vírus. Sua história serve de inspiração para muitos jovens que sonham em expressar-se por meio das palavras.

Participe



Inscrições: Até o dia 31 de agosto

Categorias de estudantes:

Crianças de 6 a 12 anos

Adolescentes de 13 a 17 anos

Crianças e adolescentes com deficiência (6 a 17 anos)

Valor total dos prêmios: R$ 90 mil (R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil por categoria)

Premiação: 7 de novembro, na Sala Martins Pena

Abrangência: Crianças e adolescentes residentes no DF e RIDE-DF

Publicação: Coletânea com 90 poesias premiadas em formatos acessíveis (impresso, Braille, digital e audiobook)

Informações e regulamento: premiocandanguinhopoeta.com.br/

Instagram/Facebook: @premiocandanguinhopoeta