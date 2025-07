Assalto ao Banco Central: o roubo milionário que virou filme

A programação milimétrica

O sucesso do assalto dependeu de uma programação milimétrica. A invasão foi planejada para o fim de semana, com o túnel sendo acessado na noite de sexta-feira. Isso garantia que a quadrilha teria tempo suficiente para operar dentro do cofre e transportar o dinheiro sem serem notados antes da abertura do banco, na segunda-feira