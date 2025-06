Ladrão de joalherias que agia em todo o país é preso no DF

Um dos integrantes da quadrilha “Piratas dos shoppings” foi preso pelos policiais civis da Delegacia Municipal de Santo Antônio do Descoberto (GO) nesta quinta-feira (26/6). Weverton Silveira Neves é considerado pela polícia como um dos envolvidos em uma série de ataques a joalherias de todo o país. O modus operandi da quadrilha foi revelado pelo Correio, na série especial “Rota dourada do crime”.

Contra Weverton, havia dois mandados de prisão preventivo em aberto: um deles expedido pela Vara Criminal de Santo Antônio do Descoberto, pela prática de um homicídio doloso consumado, praticado em 12 de janeiro de 2018; o outro, pela Vara Criminal de Sobral (CE), por furto qualificado e associação criminosa.

De acordo com a polícia goiana, só no DF, Weverton praticou furtos na rede de supermercados Walmart, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), na loja IPlace, no shopping Iguatemi e no shopping de Santa Maria. O homem foi detido em casa, em Samambaia.

Rota dourada do crime

Na quarta-feira, o Correio deu início à série especial “Rota dourada do crime”. Por três meses, a reportagem mergulhou nos bastidores da maior quadrilha especializada em furtos a joalherias do país.

O grupo é estruturado em núcleos — executores, financiadores e receptadores — e se desloca entre os estados burlando a fiscalização em rodoviárias interestaduais, com o uso de documentos falsificados.