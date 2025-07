A música que embala a Copa do Mundo de Clubes

O uso da música no futebol começou a se popularizar na década de 2010, quando torcedores britânicos passaram a transformar seu refrão em paródias para seus jogadores preferidos. O estouro veio em 2016, durante a Eurocopa, com a adaptação 'Will Grigg’s on Fire', feita por um torcedor do Wigan Athletic em homenagem ao atacante da Irlanda do Norte, Will Grigg