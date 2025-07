Emmy 2025: os altos e baixos das indicações

Concorrência não está para trás

A HBO Max também foi destaque nas categorias de drama do Emmy. Com 'The white Lotus', 'The pitt', 'The last of us' e 'Hacks'. O streaming recebeu 18 nomeações. Com a terceira temporada concorrendo em 2025, 'The white Lotus' já soma 15 Emmys pelas temporadas anteriores