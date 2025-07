HERÓI Superman: confira os detalhes do novo filme do herói Mesmo sendo o primeiro super herói criado, sempre existem novas formas de contar a história do Superman. Neste mês estreou nos cinemas o novo filme da DC. Superman, dirigido por James Gunn, marca o início do novo Universo DC Comics. O correio separou 5 curiosidade sobre a nova produção Por Emanuely Araújo

DC Studios/ Divulgação