STREAMING As 10 músicas mais ouvidas no mundo em 2025 A Luminate revelou o Top 10 global de músicas mais ouvidas por streaming nos primeiros seis meses 2025 — e tem colaboração inesperada, virais das redes sociais e até treta musical no meio. Vem ver do 10 ao 1! Por Amanda S. Feitoza

Brazil News/ Divulgação