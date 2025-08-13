O reencontro de cachorro e tutor após a enchente em Canoas

Na madrugada do dia 3 de maio de 2024, a enchente em Canoas (RS) surpreendeu Jorge Yuri, de 28 anos, e a família. A água subiu rápido no bairro Mathias Velho, o que fez o grupo buscar abrigo na casa de um vizinhoReprodução/instagram/@mcyurirs_
Com o avanço da água, Jorge e a família tentaram fugir, mas o primo se feriu ao voltar para casa para soltar o gato de estimação. Eles seguiriam ao Hospital de Pronto Socorro local, que também começava a alagarReprodução/instagram/@mcyurirs_
A família deixou o hospital, mas Tigre, o cão de Jorge, continuou ao lado do avô. Na manhã do dia seguinte, resgatistas chegaram ao local para buscar o homem: 'Ou você vem ou fica com o cachorro'. O avô, então, seguiu com os profissionais, e o pet ficou no local. Os profissionais prometeram voltar para buscar o animal, mas isso nunca aconteceuReprodução/instagram/@mcyurirs_
Jorge passou um ano e um mês procurando Tigre em abrigos de animais em Canoas. A esperança veio quando viu um vídeo no Instagram de um cachorro idêntico em um canil prestes a fecharReprodução/instagram/@mcyurirs_
O encontro foi marcado em 2025, mas novas chuvas e alagamentos atrasaram a reunião. Jorge só pôde ver Tigre pessoalmente três dias depois, em um momento carregado de emoçãoReprodução/instagram/@mcyurirs_
No reencontro, Tigre reconheceu Jorge imediatamente. O barbeiro revela que durante a pandemia, o cão foi seu grande apoio quando estava em depressãoReprodução/instagram/@mcyurirs_
Durante as buscas, Jorge revela que se inspirou no clássico Sempre ao seu lado para não desistir. 'Eu era o cachorro esperando ele', brincou, emocionadoReprodução/instagram/@mcyurirs_
Durante o tempo separado de seu cão, Jorge chegou a ganhar outro cachorro, mas a família escolheu dá-lo para um parente: 'Só queríamos o Tigre'. Em casa, ouviam latidos imaginários e viam sombras que lembravam o amigo perdidoReprodução/instagram/@mcyurirs_
Colegas e familiares mantiveram Jorge motivado durante as buscas: 'Ele vai voltar!'. A energia positiva foi crucial para continuar a buscaReprodução/instagram/@mcyurirs_
A enchente ensinou Jorge a valorizar cada segundo com quem ama. 'Nunca sabemos quando será o último abraço', refletiuReprodução/instagram/@mcyurirs_
Após o reencontro, Tigre recuperou o peso e a pelagem, antes opaca por estresse. 'Seus olhos voltaram a brilhar', comemorou JorgeReprodução/instagram/@mcyurirs_
Para quem está na busca do pet, Jorge aconselha: 'Lembre das coisas boas e nunca perca a esperança. Eles não esquecem nosso cheiro ou voz'Reprodução/instagram/@mcyurirs_
Tigre provou que laços vão além da distância. Mesmo após treze meses, ele reconheceu Jorge e reviveu hábitos como assistir filmes juntosReprodução/instagram/@mcyurirs_
Hoje, o cachorro, 8 anos, está de volta ao lar: 'Ele é família'. A saga de Jorge e Tigre viralizou, inspirando outros sobre resiliência e amor incondicional. 'Até nas piores enchentes, há esperança', finaliza o barbeiroReprodução/instagram/@mcyurirs_
Por: Mariana Menhô*
*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles