O reencontro de cachorro e tutor após a enchente em Canoas

O sacrifício pelo cão

A família deixou o hospital, mas Tigre, o cão de Jorge, continuou ao lado do avô. Na manhã do dia seguinte, resgatistas chegaram ao local para buscar o homem: 'Ou você vem ou fica com o cachorro'. O avô, então, seguiu com os profissionais, e o pet ficou no local. Os profissionais prometeram voltar para buscar o animal, mas isso nunca aconteceu