Saiba quais são os riscos de tomar muito suco de laranja

Não é segredo que o suco de laranja oferece diversos benefícios para a saúde, principalmente devido à sua riqueza em vitamina C e outros antioxidantesMarcelo Ferreira/CB/D.A Press
Ingerir este suco fortalece o sistema imunológico e auxilia na prevenção de doenças cardíacas e infecções. Além disso, pode contribuir para uma melhor digestão, e até mesmo ajudar na prevenção de pedras nos rinsPixabay
Apesar de muito saudável, é preciso ter cuidado com o exagero. 'Se consumido em excesso, pode elevar rapidamente a glicemia devido à ausência de fibras e frutose, principalmente quando coado.'Reprodução/Freepik
De acordo com a nutricionista Gabrieli Comachio, a forma mais recomendada de consumir esta fruta é in natura, ingerindo o bagaço, preservando assim as fibras que modulam a absorção do açúcarCreÌdito: Raimundo Sampaio/ENCDF/D.A Press
Segundo Gabrieli devido a ausência de fibras e o alto índice glicêmico, a ingestão frequente de vários copos por dia não é recomendada, principalmente para pessoas com resistência insulínica, diabetes, obesidade ou esteatose hepáticaMinervino Júnior/ENCDF/D.A Press
O suco de laranja é sem dúvida um dos mais consumidos no Brasil, que é o maior produtor da fruta no mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somente em 2023, foram produzidas mais de 17 milhões de toneladas da fruta em território nacionalReprodução Unplash
Por ser um dos maiores produtores, o Brasil também é um grande exportador do suco de laranja. Os EUA são o maior comprador do suco brasileiro, 50% do produto consumido pelos americanos é proveniente do Brasilreprodução redes sociais
Apesar de ter ficado de fora das tarifas do presidente americano Donald Trump, devido a dependência dos EUA na fruta brasileira, o setor da laranja foi fortemente afetado com o chamado 'tarifaço'Mandel Ngan/AFP
*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca