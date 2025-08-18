SAÚDE

Saiba quais são os riscos de tomar muito suco de laranja

Rico em vitamina C e antioxidantes, o consumo em excesso do suco não é benéfico à saúde

Por Júlio Noronha*
Youtube/X Coisas

Suco de Laranja

Não é segredo que o suco de laranja oferece diversos benefícios para a saúde, principalmente devido à sua riqueza em vitamina C e outros antioxidantes

 Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Benefícios

Ingerir este suco fortalece o sistema imunológico e auxilia na prevenção de doenças cardíacas e infecções. Além disso, pode contribuir para uma melhor digestão, e até mesmo ajudar na prevenção de pedras nos rins

 Pixabay

Cuidado

Apesar de muito saudável, é preciso ter cuidado com o exagero. 'Se consumido em excesso, pode elevar rapidamente a glicemia devido à ausência de fibras e frutose, principalmente quando coado.'

 Reprodução/Freepik

Recomendação

De acordo com a nutricionista Gabrieli Comachio, a forma mais recomendada de consumir esta fruta é in natura, ingerindo o bagaço, preservando assim as fibras que modulam a absorção do açúcar

 CreÌdito: Raimundo Sampaio/ENCDF/D.A Press

Público restrito

Segundo Gabrieli devido a ausência de fibras e o alto índice glicêmico, a ingestão frequente de vários copos por dia não é recomendada, principalmente para pessoas com resistência insulínica, diabetes, obesidade ou esteatose hepática

 Minervino Júnior/ENCDF/D.A Press

Brasil

O suco de laranja é sem dúvida um dos mais consumidos no Brasil, que é o maior produtor da fruta no mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somente em 2023, foram produzidas mais de 17 milhões de toneladas da fruta em território nacional

 Reprodução Unplash

Exportação

Por ser um dos maiores produtores, o Brasil também é um grande exportador do suco de laranja. Os EUA são o maior comprador do suco brasileiro, 50% do produto consumido pelos americanos é proveniente do Brasil

 reprodução redes sociais

Taxas

Apesar de ter ficado de fora das tarifas do presidente americano Donald Trump, devido a dependência dos EUA na fruta brasileira, o setor da laranja foi fortemente afetado com o chamado 'tarifaço'

 Mandel Ngan/AFP

Veja Mais

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais