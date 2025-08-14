Os segredos por trás dos 11 álbuns de Taylor Swift

Na madrugada da última terça-feira (12/8), a cantora norte-americana anunciou o aguardado TS 12, intitulado de 'The life of a showgirl'. O álbum chega no dia 3 de outubro, mas enquanto aguardamos o lançamento do novo projeto da artista, vamos conhecer as histórias por trás dos 11 discos anteriores que a consagraram
Intitulado de Taylor Swift, o álbum de estreia da cantora foi lançado em 2006, quando ela tinha 16 anos, e relata vivências da adolescência. Em músicas como 'A place in this world', Taylor retrata a busca por pertencimento. E em 'Stay beautiful', explora as inseguranças da adolescência
O segundo álbum marcou a ascensão no mundo da música, embalado pelos mega hits 'Love Story' e 'You belong with me'. Taylor aborda desilusão amorosa, coragem, amor e amadurecimento na juventude. Lançado em 2008, recebeu o prêmio principal do Grammy, o de Álbum do Ano, a tornando a artista mais jovem a ganhar a honraria. Fearless é até hoje o álbum country mais premiado da história
Em 2010, Taylor lançou Speak Now, composto unicamente por ela. No projeto, a cantora aborda temas da vida pessoal, como na música 'Back to december', que teria sido escrita para o ator Taylor Lautner, com quem a artista namorou em 2009. A canção 'Long Live', a artista já declarou ter escrito para os seus fãs. E em 'Never grow up' compartilha o medo de estar crescendo ao se mudar para morar sozinha
Um dos queridinhos dos fãs, 'Red' foi o último álbum country de Taylor, mas já apresentava influência do pop em algumas músicas. Recheado de hits, o projeto conta a história do relacionamento de Taylor com Jake Gyllenhaal. No álbum, a artista mostra as várias fases da relação dos dois, desde o início do relacionamento até o término — marcado pelo hit 'All too well' — até a superação na canção 'Begin again'.
O álbum, que leva o nome do ano de nascimento da artista, marcou a transição do country para o pop. O álbum narra histórias conhecidas pelo público. Nas músicas 'Style' e 'Out of the woods' a artista fala sobre seu relacionamento com o cantor Harry Styles. Já a faixa 'Bad blood ' revela detalhes sobre a briga com Katy Perry. O projeto rendeu o segundo prêmio de álbum do ano no Grammy de 2016, além de ser o disco mais vendido da carreira dela.
O disco surgiu após Taylor Swift passar pelo maior 'cancelamento' da carreira. Após meses afastada da vida pública, surpreendeu ao apagar todas as publicações das redes sociais e postar vídeos de cobras, animal atribuído à artista durante a polêmica com Kanye West e Kim Kardashian. No VMA de 2017, ela lançou o clipe de 'Look What You Made Me Do', que chocou a todos e estreou no topo das paradas. Além das tretas, o disco aborda o começo do relacionamento de Taylor e do ator Joe Alwyn
Em 'Lover', Taylor Swift traz uma estética colorida — contrastando com a 'era dark' do 'Reputation'. Em 'Daylight', 'Lover' e 'Paper rings', ela canta sobre estar apaixonada. Já em 'You need to calm down' e 'The Man', Taylor usa as canções para se posicionar politicamente. O disco conta com 'Cruel Summer', música mais ouvida da artista no Spotify, com mais de 3 bilhões de plays.
Após cancelar a turnê mundial do Lover, devido à pandemia de covid-19, Taylor Swift lançou de surpresa 'Folklore', projeto intimista em que ela explora novos estilos e narrativas introspectivas. Pela primeira vez, Taylor explora histórias fictícias nas canções, como no famoso triângulo amoroso narrado nas músicas 'Cardigan', 'Betty' e 'August'. Ela aborda amor, perda, amadurecimento e nostalgia no projeto. 'Folklore' ganhou o terceiro Grammy de álbum do ano da carreira da cantora e é o disco favorito da crítica
Em dezembro de 2020, Taylor Swift lançou o 'disco irmão' de 'folklore', o 'Evermore', que segue explorando histórias fictícias e temas de traição, amor e passagem do tempo. É um dos discos mais maduros da cantora, mas teve apenas um single, a música 'Willow'.
Surpreendendo a todos mais uma vez, a artista anunciou o 10º álbum de estúdio durante discurso no VMA de 2022. Lançado em outubro do mesmo ano, Taylor explora 13 noites de insônia. Nas músicas, explora inseguranças e relembra momentos do passado que ainda assombram noites não dormidas. Sucesso comercial e de crítica, o disco rendeu o quarto prêmio de álbum do ano no Grammy — fazendo de Taylor a primeira e única artista na história a vencer quatro vezes o prêmio principal
Lançado em abril de 2024, no meio da 'The Eras Tour', o 'TTPD' marca o término da cantora com Joe Alwyn após seis anos de relacionamento. Em 'So Long, London' ela relata a dificuldade em terminar uma relação já desgastada. Em 'The prophecy', revela o desejo por companhia. Focado em letras complexas e descrito pela cantora como uma forma de fechar um capítulo da vida, o 'Poets Department' quebrou recordes e foi ouvido mais de 1,2 bilhão de vezes apenas na semana de estreia no Spotify
