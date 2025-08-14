Os segredos por trás dos 11 álbuns de Taylor Swift

The Tortured Poets Department

Lançado em abril de 2024, no meio da 'The Eras Tour', o 'TTPD' marca o término da cantora com Joe Alwyn após seis anos de relacionamento. Em 'So Long, London' ela relata a dificuldade em terminar uma relação já desgastada. Em 'The prophecy', revela o desejo por companhia. Focado em letras complexas e descrito pela cantora como uma forma de fechar um capítulo da vida, o 'Poets Department' quebrou recordes e foi ouvido mais de 1,2 bilhão de vezes apenas na semana de estreia no Spotify