Conheça o chope de morango do amor

A novidade se enquadra no estilo 'fruit beer' que tem ganhado espaço na receita das cervejarias. A técnica se baseia em adicionar frutas ao processo de produção, incrementando sabores, aromas e até mesmo cor à bebidaReprodução/Freepik
De acordo com o criador da bebida, os morangos são provenientes da agricultura familiar, vindo de cooperativas no próprio Rio Grande do Sul. Apesar de levar o nome da sobremesa, Cleverton Ferigollo destaca que a bebida é para todos os gostos: 'Produto agradável, leve, com sabor do morango'Minervino Júnior/CB/D.A.Press
O empresário Cleverton Ferigollo decidiu aproveitar o sucesso recente do 'morango do amor' e criou o 'chope de morango do amor'. Ele é dono de uma casa de vinhos e uma cervejaria, ambas localizadas em Frederico Westphalen (RS)Reprodução
A apresentação da bebida vai ser na 48ª edição da Exposição Internacional de Animais, que ocorre entre 30 de agosto e 7 de setembro, na cidade de Esteio (RS)Reprodução/instagram/@prefaesteio
Em entrevista ao Correio, Ferigollo contou que amigos e parentes já aprovaram o sabor do novo produto. 'Os amigos disseram que o produto está agradável, com sabor do morango, com doçura leve', destacou o empresárioReprodução/Freepik
A invenção de Ferigollo mostra como a criatividade é importante nos pequenos negócios, a partir de uma ideia que viralizou nas redes sociais, o empresário criou algo que já existia e uniu com o 'morango do amor' visando surfar na onda da sobremesaFreepik
Apesar de ter sido o primeiro a fazer o 'o chope de morango do amor', a modalidade já faz sucesso entre as casas de chope. Um outro modelo da bebida é o chopp de frutas vermelhas, da Fábrica 1. Tem uma cor avermelhada intensa, baixo teor alcoólico e sabor intensoReprodução/fabrica1cervejaria
O estilo de adicionar frutas ao chope também faz sucesso com as cervejas. Um exemplo disso é a Barbarella, marca de cervejas estilo fruit beer em sabores como: pomelo, maracujá e uva; com aroma e sabor proporcionados por frutas naturaisReprodução/instagram/@cervejabarbarella
*Estagiário sob supervisão de Jaqueline Fonseca