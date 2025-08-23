LOTERIAS

Mega-Sena: resultados das loterias deste sábado

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (23/8), cinco loterias: os concursos 2905 da Mega-Sena; o 6808 da Quina; o 3477 da Lotofácil; 279 da +Milionária; o 2285 da Timemania e o 1106 do Dia da Sorte

Prêmios

+Milionária: R$ 147 milhões / Dia de Sorte: R$ 350 mil / Mega-Sena: R$ 28 milhões / Quina: R$ 11 milhões / Timemania: R$ 18 milhões / Lotofácil: R$ 1,8 milhão

+Milionária

01-03-04-07-27-32. Os trevos sorteados foram: 1-3

Dia de Sorte

10-12-13-17-19-25-26. O mês da sorte é 02, fevereiro

Mega-Sena

04-17-18-26-43-52

Quina

07-19-21-37-65

Timemania

39-45-48-65-68-69-77. O time do coração é o 51, Manaus (AM)

Lotofácil

02-03-05-06-08-12-15-16-17-18-20-21-23-24-25

