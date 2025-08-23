Mega-Sena: resultados das loterias deste sábado

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (23/8), cinco loterias: os concursos 2905 da Mega-Sena; o 6808 da Quina; o 3477 da Lotofácil; 279 da +Milionária; o 2285 da Timemania e o 1106 do Dia da Sorte