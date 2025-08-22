HISTÓRIA

10 castelos brasileiros que impressionam pela arquitetura e história

Conheça os incríveis castelos espalhados pelo Brasil, que vão desde réplicas europeias a construções originais

Por Maria Luiza Campelo
Pixabay

Castelo de Batel - Curitiba (PR)

Construído na parte nobre de Curitiba, o Castelo de Batel foi inspirado nos castelos franceses do Loire. Foi idealizado pelo cafeicultor Luiz Guimarães e concluído em 1928, hoje, ele é um importante centro de eventos

 Reprodução/Castelo Batel Eventos

Castelo de Itaipava - Petrópolis (RJ)

Localizado em Petrópolis, o Castelo de Itaipava é a reprodução de um castelo renascentista. Conhecido como 'castelo do Barão' em tempos passados, ele hoje é um luxuoso hotel

 Reprodução/Castelo Itaipava

Castelo da Ilha do Fiscal - Rio de Janeiro (RJ)

Na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, o castelo se destaca por sua importância histórica. Construído por ordem de Dom Pedro II e foi o cenário da última grande festa do Império antes da Proclamação da República

 Marinha do Brasil/GOV

Castelo de Pesqueira – Pesqueira (PE)

Em Pernambuco, o Castelo de Pesqueira é uma verdadeira surpresa, planejado por um empresário local como uma ampliação de sua casa, o castelo é repleto de detalhes únicos

 Castelo dos Torres em Pesqueira/Site

Castelo da Villa Medieval – São José dos Campos (SP)

Inspirado em fortalezas como as de Langeais e Monmouth, na Europa, o Castelo da Villa Medieval, em São José dos Campos, hoje abriga o Centro de Artes Suzana Laïs de Mendonça. O espaço, que realiza eventos culturais e artísticos

 Foto: Pedro Ricci

Castelo Mourisco – Rio de Janeiro (RJ)

Projetado por Oswaldo Cruz e inaugurado em 1918, é um dos edifícios mais importantes na área da ciência e saúde do Brasil. Sede da Fiocruz, a principal instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina

 Foto: Peter Ilicciev

Château Lacave – Caxias do Sul (RS)

Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o Château Lacave é uma réplica de um mosteiro medieval espanhol do século XI. A construção, que começou em 1968, está situada em meio a uma floresta de araucárias e é um dos pontos turísticos mais visitados da região

 Reprodução/Instagram/@joaopulita

Castelo Zé dos Montes – Sítio Novo (RN)

Uma construção singular no Agreste do Rio Grande do Norte, o Castelo Zé dos Montes foi erguido pelo próprio dono, Zé dos Montes. Com base em visões, ele construiu essa fortaleza que tem a arquitetura com traços europeus. O castelo é considerado um cartão-postal de Sítio Novo

 Reprodução/Instagram/@castelozedosmontes.oficial

Castelo do Instituto Ricardo Brennand – Recife (PE)

No Recife, o Instituto Ricardo Brennand é uma instituição cultural de peso, já eleita duas vezes como o melhor museu da América do Sul pelo TripAdvisor. O complexo, em estilo, é uma construção contemporânea que remete aos antigos castelos europeus

 Reprodução/Instagram/@institutorb

Castelo Furlani – Pederneiras (SP)

O Castelo Furlani, em Pederneiras, foi construído em 1911 por Fausto Furlani, um imigrante italiano que queria recriar a arquitetura de sua terra natal. Com portas de madeira maciça e uma ponte levadiça, a construção foi pensada com os mesmos padrões de segurança dos castelos medievais

 Reprodução/Castelo Furlani

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

