10 castelos brasileiros que impressionam pela arquitetura e história

Construído na parte nobre de Curitiba, o Castelo de Batel foi inspirado nos castelos franceses do Loire. Foi idealizado pelo cafeicultor Luiz Guimarães e concluído em 1928, hoje, ele é um importante centro de eventosReprodução/Castelo Batel Eventos
Localizado em Petrópolis, o Castelo de Itaipava é a reprodução de um castelo renascentista. Conhecido como 'castelo do Barão' em tempos passados, ele hoje é um luxuoso hotelReprodução/Castelo Itaipava
Na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, o castelo se destaca por sua importância histórica. Construído por ordem de Dom Pedro II e foi o cenário da última grande festa do Império antes da Proclamação da RepúblicaMarinha do Brasil/GOV
Em Pernambuco, o Castelo de Pesqueira é uma verdadeira surpresa, planejado por um empresário local como uma ampliação de sua casa, o castelo é repleto de detalhes únicosCastelo dos Torres em Pesqueira/Site
Inspirado em fortalezas como as de Langeais e Monmouth, na Europa, o Castelo da Villa Medieval, em São José dos Campos, hoje abriga o Centro de Artes Suzana Laïs de Mendonça. O espaço, que realiza eventos culturais e artísticosFoto: Pedro Ricci
Projetado por Oswaldo Cruz e inaugurado em 1918, é um dos edifícios mais importantes na área da ciência e saúde do Brasil. Sede da Fiocruz, a principal instituição de ciência e tecnologia em saúde da América LatinaFoto: Peter Ilicciev
Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o Château Lacave é uma réplica de um mosteiro medieval espanhol do século XI. A construção, que começou em 1968, está situada em meio a uma floresta de araucárias e é um dos pontos turísticos mais visitados da regiãoReprodução/Instagram/@joaopulita
Uma construção singular no Agreste do Rio Grande do Norte, o Castelo Zé dos Montes foi erguido pelo próprio dono, Zé dos Montes. Com base em visões, ele construiu essa fortaleza que tem a arquitetura com traços europeus. O castelo é considerado um cartão-postal de Sítio NovoReprodução/Instagram/@castelozedosmontes.oficial
No Recife, o Instituto Ricardo Brennand é uma instituição cultural de peso, já eleita duas vezes como o melhor museu da América do Sul pelo TripAdvisor. O complexo, em estilo, é uma construção contemporânea que remete aos antigos castelos europeusReprodução/Instagram/@institutorb
O Castelo Furlani, em Pederneiras, foi construído em 1911 por Fausto Furlani, um imigrante italiano que queria recriar a arquitetura de sua terra natal. Com portas de madeira maciça e uma ponte levadiça, a construção foi pensada com os mesmos padrões de segurança dos castelos medievaisReprodução/Castelo Furlani
*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori