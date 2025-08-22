A planta asiática usada para criar a cor azul

O Pastel de Tintureiro (Isatis tinctoria) é uma planta nativa da Ásia central. Por ser uma planta que já está há muito tempo sendo manipulada pelos humanos, não é difícil encontrá-la nas planícies da Ásia central e até mesmo em algumas regiões da Europaflora.on
Planta natural do continente ásiatico, o Pastel de Tintureiro tem esse nome devido à cor azul-pastel extraída de suas folhasflora.on
Usado a séculos nos 'velhos continentes' para produzir corante colorido, é uma planta bienal, ou seja, necessita de dois anos inteiros para completar o ciclo de vidaflora.on
Ela é da família das Brassicáceas cujas folhas contêm um precursor do pigmento do índigo, sendo esse um dos motivos da cor azulflora.on
Durante a Idade Média e a Renascença, foi amplamente cultivada na Europa para a produção da tintura. O corante caiu em desuso, após a invenção de corantes sintéticos e com a descoberta do anil, planta que também produz o corante azulflora.on
Para a extração do corante com mais eficiência, é necessário colher as folhas entre os meses de junho e setembroSigmund / Unplash
Entre maio e setembro, o Pastel de Tintura produz pequenas flores amarelas agrupadas em ramosflora.on
A germinação acontece facilmente em lugares de clima temperado. Por ser uma planta herbácea, seu porte é pequeno, não podendo passar dos dois metros de alturaPexels
*Estagiário sob supervisão de Pedro Grigori