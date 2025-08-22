PLANTAS

A planta asiática usada para criar a cor azul

Pastel de tintureiro foi usada por séculos para produzir corante, a planta caiu em desuso após a invenção de corantes sintéticos

Por Júlio Noronha*
Pastel de Tintureiro

O Pastel de Tintureiro (Isatis tinctoria) é uma planta nativa da Ásia central. Por ser uma planta que já está há muito tempo sendo manipulada pelos humanos, não é difícil encontrá-la nas planícies da Ásia central e até mesmo em algumas regiões da Europa

Local de origem

Planta natural do continente ásiatico, o Pastel de Tintureiro tem esse nome devido à cor azul-pastel extraída de suas folhas

Cultivo

Usado a séculos nos 'velhos continentes' para produzir corante colorido, é uma planta bienal, ou seja, necessita de dois anos inteiros para completar o ciclo de vida

Família

Ela é da família das Brassicáceas cujas folhas contêm um precursor do pigmento do índigo, sendo esse um dos motivos da cor azul

Auge da planta

Durante a Idade Média e a Renascença, foi amplamente cultivada na Europa para a produção da tintura. O corante caiu em desuso, após a invenção de corantes sintéticos e com a descoberta do anil, planta que também produz o corante azul

Corante

Para a extração do corante com mais eficiência, é necessário colher as folhas entre os meses de junho e setembro

Flores

Entre maio e setembro, o Pastel de Tintura produz pequenas flores amarelas agrupadas em ramos

Germinação

A germinação acontece facilmente em lugares de clima temperado. Por ser uma planta herbácea, seu porte é pequeno, não podendo passar dos dois metros de altura

