Os esconderijos favoritos das baratas dentro de casa

Cozinha pode esconder um visitante desagradável! O Manual de Controle de Pragas de Campinas e o Department of Entomology da University of Kentuck listaram os lugares mais frequentados pelos insetos

Por Junio Silva
Chakri Wachiprasri

Mas, por quê a cozinha?

As baratas preferem ambientes com calor, umidade e bastante alimento disponível. Além disso, frestas, cantos escuros e eletrodomésticos fornecem o abrigo necessário para os insetos

Júlia Giusti/ CB press

Atrás da geladeira

O calor do compressor é ideal para as baratas

nrd/Reprodução

Embaixo do fogão

Gordura acumulada e calor constante? Elas adoram!

Pixabay

Atrás de armários

Frestas e espaços entre os móveis são o esconderijo perfeito para os insetos

Edgar Cesar

Rachaduras na parede

Locais discretos e úmidos também são abrigos para elas

Breno Fortes/CB/D.A Press

Ralos

As baratas utilizam os dutos como passagens para o esgoto

 Freepik

Prateleiras e despensas

Onde há migalhas e embalagens abertas, lá estão as baratas

 Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press

Borracha da vedação da geladeira ou freezer

A retenção de umidade favorece os insetos

rawpixel.com / Chanikarn Thongsu

Eletrodomésticos que produzem calor

Microondas, torradeiras, airfryers e fornos

Isabela Resende/Esp. CB/D.A Press

Conduítes elétricos e interruptores e espelhos de tomadas quebrados

Uma das formas preferidas das baratas acessarem cômodos e apartamentos

Michal Jarmoluk/Pixabay

Atrás das pias e balcões

Umidade constante e pouca luz também atraem os insetos

Freepik

Como evitar baratas na cozinha?

- Deixe as lixeiras bem fechadas e retire os resíduos diariamente; - Guarde os alimentos dentro de potes fechados; - Limpe o fogão, o forno e a parte traseira da geladeira; - Vede frestas em paredes e armários

Unsplash/Erik Karits

