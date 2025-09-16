Os principais filmes da carreira de Robert Redford

Robert Redford morreu aos 89 anos em sua casa em Sundance, Utah — 'o lugar que ele amava'Valery HACHE / AFP
Nos anos 1960, Redford começou a se destacar em Hollywood, alternando papéis de galã romântico e herói solitárioTiziana FABI / AFP
Ao lado de Paul Newman, Redford se tornou uma estrela internacional no faroeste que virou clássico e deu início à sua imagem de astro carismáticoReprodução
Outra parceria com Newman, o filme conquistou o Oscar de Melhor Filme e reforçou a química da dupla na telaReprodução
No drama romântico com Barbra Streisand, Redford mostrou seu lado sensível e conquistou corações em todo o mundoReprodução
Como Jay Gatsby, ele encarnou o milionário misterioso do clássico de F. Scott Fitzgerald, mesclando charme e mistérioReprodução
Interpretando Bob Woodward, Redford mergulhou no jornalismo investigativo do caso Watergate, em um dos thrillers políticos mais importantes do cinemareprodução
Em sua estreia como diretor, Redford explorou dramas familiares profundos e conquistou quatro Oscars, incluindo Melhor DiretorDivulgação
Ao lado de Meryl Streep, Redford estrelou este épico romântico ambientado na África, vencedor de sete OscarsReprodução
Em 1981, Redford fundou o Sundance Institute e o Festival de Sundance, criando uma plataforma essencial para novos cineastasEvan Agostini / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Continuou a brilhar em Heróis por Acaso (1992), Proposta Indecente (1993) e dirigiu Quiz Show – A Verdade dos Bastidores (1994), mostrando sua versatilidadereprodução
Mesmo na terceira idade, entregou uma performance solo intensa como navegador à deriva, provando sua força como atorReprodução
Redford interpretou o âncora Dan Rather em um drama sobre jornalismo e política, mantendo sua presença relevante nas telasDivulgação
Seu último grande papel, baseado em uma história real, encerrou seis décadas de carreira com charme, habilidade e um legado inesquecívelReprodução