CINEMA

Os principais filmes da carreira de Robert Redford

Ator e cineasta morreu nesta terça-feira (16/9), aos 89 anos

Por Bianca Lucca
Valery HACHE / AFP

Morte

Robert Redford morreu aos 89 anos em sua casa em Sundance, Utah — 'o lugar que ele amava'

Valery HACHE / AFP

Início promissor

Nos anos 1960, Redford começou a se destacar em Hollywood, alternando papéis de galã romântico e herói solitário

Tiziana FABI / AFP

Butch Cassidy (1969)

Ao lado de Paul Newman, Redford se tornou uma estrela internacional no faroeste que virou clássico e deu início à sua imagem de astro carismático

Reprodução

Golpe de Mestre (1973)

Outra parceria com Newman, o filme conquistou o Oscar de Melhor Filme e reforçou a química da dupla na tela

Reprodução

Nosso Amor de Ontem (1973)

No drama romântico com Barbra Streisand, Redford mostrou seu lado sensível e conquistou corações em todo o mundo

 Reprodução

O Grande Gatsby (1974)

Como Jay Gatsby, ele encarnou o milionário misterioso do clássico de F. Scott Fitzgerald, mesclando charme e mistério

Reprodução

Todos os Homens do Presidente (1976)

Interpretando Bob Woodward, Redford mergulhou no jornalismo investigativo do caso Watergate, em um dos thrillers políticos mais importantes do cinema

reprodução

Gente como a gente (1980)

Em sua estreia como diretor, Redford explorou dramas familiares profundos e conquistou quatro Oscars, incluindo Melhor Diretor

Divulgação

Entre Dois Amores (1985)

Ao lado de Meryl Streep, Redford estrelou este épico romântico ambientado na África, vencedor de sete Oscars

Reprodução

Cinema independente

Em 1981, Redford fundou o Sundance Institute e o Festival de Sundance, criando uma plataforma essencial para novos cineastas

Evan Agostini / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Anos 1990

Continuou a brilhar em Heróis por Acaso (1992), Proposta Indecente (1993) e dirigiu Quiz Show – A Verdade dos Bastidores (1994), mostrando sua versatilidade

 reprodução

Até o Fim (2013)

Mesmo na terceira idade, entregou uma performance solo intensa como navegador à deriva, provando sua força como ator

 Reprodução

Conspiração e Poder (2015)

Redford interpretou o âncora Dan Rather em um drama sobre jornalismo e política, mantendo sua presença relevante nas telas

 Divulgação

O Velho e a Arma (2018)

Seu último grande papel, baseado em uma história real, encerrou seis décadas de carreira com charme, habilidade e um legado inesquecível

Reprodução

