Mastigar gengibre faz bem para a saúde?

Benefícios nutricionais podem ser alcançados apenas com a mastigação de alguns alimentos naturais
Mastigar gengibre cru, por exemplo, favorece o funcionamento da digestão, segundo o nutricionista do grupo Mantevida Guilherme Lopes
'O gengibre cru estimula a produção de enzimas digestivas e aumenta a motilidade intestinal, ajudando a reduzir sintomas como gases e sensação de estufamento', explica
A prática da mastigação ainda se difere do consumo do gengibre em chás, sucos ou cápsulas
Conforme o nutricionista, os óleos essenciais e compostos ativos do alimento, como gingerol e shogaol, são liberados de forma direta quando mastigado cru
Embora a mastigação traga efeitos imediatos, o chá contempla uma maior concentração de nutrientes. 'A temperatura da água favorece a extração e absorção de alguns compostos bioativos', acrescenta Guilherme
O gengibre também ajuda na circulação sanguínea e na pressão arterial devido ao seu efeito vasodilatador, de acordo com o especialista
'O gingerol é o principal composto ativo de efeito anti-inflamatório e antioxidante', afirma sobre os efeitos da planta
Guilherme indica mastigar de 2 a 4 gramas da raiz fresca por dia, ajustando à tolerância individual
Algumas pessoas, no entanto, podem apresentar desconfortos como azia ou irritação gástrica ao consumir o alimento em excesso
Devido a compostos que ajudam na melhora da sensibilidade à insulina, o gengibre cru pode auxiliar no controle de açúcar no sangue, segundo o nutricionista
Para pessoas com problemas digestivos, Guilherme alerta a cuidado redobrado: 'Mastigar gengibre cru pode irritar ainda mais o estômago, e não é recomendado fazê-lo em jejum, pois aumenta a chance de piorar a gastrite ou o refluxo'
Nesses casos, o especialista recomenda o consumo de gengibre em chá, já que a infusão tende a oferecer uma absorção facilitada sem a agressividade do contato direto da raiz crua
Na prevenção de resfriados e reforço da imunidade, o gengibre também pode ser um aliado devido a ação antimicrobiana e antioxidante
Além disso, mastigar gengibre auxilia na perda de peso
De acordo com Guilherme, a prática aumenta a termogênese (gasto calórico) e auxilia na regulação do apetite