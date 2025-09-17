PEQUENOS EMPREENDEDORES

Último dia para o pagamento do MEI é nesta segunda-feira (22/9)

Pequenos empresários e microempreendedores terão até o final de semana para acertar as contas com a justiça

Por Júlio Noronha*
Marcelo Camargo/Agência Brasil

O que é DAS-MEI

O Documento de Arrecadação do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DAS-MEI) é uma guia mensal que o micro empresário utiliza para pagar os impostos de forma unificada e simples. O objetivo é garantir a regularização do CNPJ e o acesso a benefícios como aposentadoria e salário-maternidade

 Divulgação/Agência Brasil

Quem tem que pagar?

O MEI precisa pagar todo mês o DAS, uma guia que reúne os impostos obrigatórios da categoria como INSS, ISS e ICMS

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Prazo

O vencimento do prazo de pagamento é no dia 20. Como nesta semana o dia cai em um sábado, o prazo se estende até a segunda-feira (22/9)

 Divulgação/Polícia Federal e Receita Federal

Benefícios

O pagamento em dia garante benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade

 Ed Alves CB/DA Press

Formas de pagamento

Para pagar, basta acessar o Portal do Empreendedor, gerar a guia DAS e escolher entre Pix, boleto ou débito automático. Quem preferir, também pode pagar pelo aplicativo do MEI ou diretamente no internet banking do seu banco

 Reprodução/Invest News

Atrasos

Se atrasar, é possível emitir uma guia atualizada no site da Receita Federal — com juros e multa. O atraso pode gerar dívidas, dificultar empréstimos e até levar o CNPJ para a Dívida Ativa da União

 Reprodução/Freepik

Lembretes

Uma dica é cadastrar débito automático ou usar lembretes no celular para não perder os prazos. Manter o pagamento do MEI em dia é garantir a regularidade do negócio e os direitos do microempreendedor

 Thays de Araújo/Agência Gov

Veja Mais

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais