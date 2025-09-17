Último dia para o pagamento do MEI é nesta segunda-feira (22/9)

O Documento de Arrecadação do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DAS-MEI) é uma guia mensal que o micro empresário utiliza para pagar os impostos de forma unificada e simples. O objetivo é garantir a regularização do CNPJ e o acesso a benefícios como aposentadoria e salário-maternidadeDivulgação/Agência Brasil
O MEI precisa pagar todo mês o DAS, uma guia que reúne os impostos obrigatórios da categoria como INSS, ISS e ICMSMarcelo Camargo/Agência Brasil
O vencimento do prazo de pagamento é no dia 20. Como nesta semana o dia cai em um sábado, o prazo se estende até a segunda-feira (22/9)Divulgação/Polícia Federal e Receita Federal
O pagamento em dia garante benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidadeEd Alves CB/DA Press
Para pagar, basta acessar o Portal do Empreendedor, gerar a guia DAS e escolher entre Pix, boleto ou débito automático. Quem preferir, também pode pagar pelo aplicativo do MEI ou diretamente no internet banking do seu bancoReprodução/Invest News
Se atrasar, é possível emitir uma guia atualizada no site da Receita Federal — com juros e multa. O atraso pode gerar dívidas, dificultar empréstimos e até levar o CNPJ para a Dívida Ativa da UniãoReprodução/Freepik
Uma dica é cadastrar débito automático ou usar lembretes no celular para não perder os prazos. Manter o pagamento do MEI em dia é garantir a regularidade do negócio e os direitos do microempreendedorThays de Araújo/Agência Gov
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes