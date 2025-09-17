Último dia para o pagamento do MEI é nesta segunda-feira (22/9)

O que é DAS-MEI

O Documento de Arrecadação do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual (DAS-MEI) é uma guia mensal que o micro empresário utiliza para pagar os impostos de forma unificada e simples. O objetivo é garantir a regularização do CNPJ e o acesso a benefícios como aposentadoria e salário-maternidade