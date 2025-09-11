REDES SOCIAIS

O filhote de husky que tenta conquistar o coração do 'irmão' gato

Vídeo mostra a insistência de um filhote de cachorro para se aproximar de um gato. A reação 'impaciente' do gato divertiu os internautas e viralizou

Por Maria Luiza Campelo
Reprodução/X/@zamenza

Viralizou

A internet se encantou com a persistência de um filhote de Husky. Em um vídeo que viralizou, o cachorrinho tenta de todas as formas se aproximar de seu 'irmão' felino, mas o gato não parece nada interessado

Reprodução/X/@zamenza

Tentativas

O vídeo mostra o pequeno husky cheirando, brincando, mordendo e até deitando ao lado do gato. O husky faz de tudo para conquistar, mas o felino não liga para o filhote

Reprodução/X/@zamenza

Impaciente

Em todas as tentativas de aproximação do cachorro, o gato reage com tapas rápidos e até mordidas leves. A cena mostra que o felino não da brecha para a aproximação do cachorrinho

Reprodução/X/@zamenza

A cena chamou atenção

Fica claro que o gato não está com ânimo para uma briga, mas ele também não se entrega à insistência do cachorro. A cena engraçada e fofa capturou a atenção de milhares de pessoas, que se divertiram com a dinâmica da dupla

Reprodução/X/@zamenza

Comentários de internautas

Nos comentários, muitos internautas se identificaram com a reação do felino. Um deles resumiu com a frase: 'na vida eu sou o gato'

Reprodução/X/@zamenza

Fofura que conquistou corações

A doçura do filhote de husky também não passou despercebida. 'Que riqueza! Já tenho gato, agora quero um husky', escreveu uma internauta

Reprodução/X/@zamenza

Comentários humorados

Outro internauta resumiu a reação do felino com uma frase curta e humorada: 'o gato incrédulo'. A expressão simples resume perfeitamente a cena onde o gatinho fica bem impaciente e chocado com a insistência do cachorro

Reprodução/X/@zamenza

Veja Mais

Saiba Mais