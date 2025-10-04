Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (4/10), seis loterias: os concursos 2923 da Mega-Sena; o 6844 da Quina; o 3504 da Lotofácil; 291 da +Milionária; o 2303 da Timemania e o 1124 do Dia da Sorte
+Milionária: R$ 170 milhões / Dia de Sorte: R$ 600 mil / Mega-Sena: R$ 12 milhões / Quina: R$ 16 milhões / Timemania: R$ 30 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão
18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56
05 - 09 - 11 - 52 - 59
20 - 42 - 45 - 46 - 48 - 55 - 75. O time do coração é o 26 (Chapecoense - SC)
01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23 - 25
19 - 22 - 30 - 31 - 14 - 15. Trevos: 3 - 4
02 - 18 - 24 - 27 - 28 - 30 - 31. O mês da sorte é 07 (julho)