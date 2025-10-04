Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (4/10), seis loterias: os concursos 2923 da Mega-Sena; o 6844 da Quina; o 3504 da Lotofácil; 291 da +Milionária; o 2303 da Timemania e o 1124 do Dia da Sorte