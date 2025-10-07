Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (7/10), cinco loterias: os concursos 2924 da Mega-Sena; o 3506 da Lotofácil; o 6846 da Quina; o 2304 da Timemania e o 1125 do Dia de Sorte

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 17 milhões / Quina: R$ 26 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão / Timemania: R$ 32 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão

Reprodução/Unsplash

Mega-Sena

10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

04 - 49 - 51 - 57 -63

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

09 - 22 - 31 - 51 - 53 - 62 - 74. O time do coração é o 20 (Brusque/SC)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

01 - 02 - 07 - 11 - 14 - 21 - 27. O mês da sorte é 04 (abril)

Reprodução/Loterias Caixa

