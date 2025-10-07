As maiores influências de Madonna no meio artístico

Piaf é uma das influências da 'Rainha do Pop' Madonna. Em apresentação de junho de 2019 no icônico Olympia, sala de espetáculos parisiense, Madonna falou de forma entusiástica da lendária cantora francesa.
“Eu persigo os passos dela, de joelhos”, declarou Madonna a respeito da intérprete de “La Vie en Rose”, “Non je ne regrette rien” e outros sucessos.
Madonna já reconheceu ter várias fontes de inspiração artística além de Piaf. Saiba quais são as personalidades que influenciaram a cantora!
Marilyn Monroe- Em vários momentos, Madonna reverenciou a atriz com looks e performances. Uma homenagem emblemática ocorreu no videoclipe de “Material Girls”, do álbum “Like a Virgin”, de 1984, em que a artista utilizou um look similar ao da atriz no filme “Os Homens Preferem as Loiras” (de 1953).
Marlene Dietrich - Outra personalidade do show business do século XX que causou impacto em Madonna. Na première do documentário “Madonna: The MDNA Tour”, em 2013, a Rainha do Pop usou trajes que remetiam à atriz alemã que fez muito sucesso nos anos 50.
Na canção “Vogue”, da trilha sonora do filme “Dick Tracy”, em 1990, Madonna inseriu um rap em que exalta estrelas de cinema de Hollywood. Entre os nomes citados estão justamente os de Marlene Dietrich e Marilyn Monroe.
Rita Hayworth - Mais uma figura marcante do cinema de meados do século XX que inspira Madonna. Também é mencionada em “Vogue”.
David Bowie - O cantor e compositor britânico foi uma referência para Madonna. Em seu pronunciamento em prêmio “Women in Music”, promovido pela Billboard em 2016, ano da morte do artista, ela fez questão de enfatizar isso.
“David Bowie era minha musa. Ele incorporou o espírito masculino e feminino e me fez pensar que não havia regras, que eu estava errada”, declarou Madonna na ocasião.
Patti Smith - Madonna citou a poeta e cantora underground, que foi um nome importante do movimento punk nos anos 70, em uma entrevista à TV americana ao comentar suas referências no início de carreira.
Debbie Harry - Nessa mesma entrevista para a apresentadora Ellen DeGeneres, Madonna mencionou como influÃªncia inicial a cantora e compositora que liderou a banda nova-iorquina Blondie.
Aretha Franklin - Madonna já declarou que sua carreira não teria existido sem a influência da cantora de soul. “Ela me levou para onde estou hoje”.
Seymour Stein - O executivo da gravadora que contratou Madonna no início dos anos 80 foi alvo de homenagens da artista em 2023, quando morreu aos 80 anos. De acordo com a cantora, Stein foi uma das pessoas que mais influenciaram sua vida, definindo-o como uma pessoa que mudou e moldou sua carreira.
Michael Jackson - De acordo com a biografia “Madonna”, escrita por Mary Gabriel, o astro a fascinou ao aparecer nas gravações com os irmãos no início da carreira, fazendo com que ela desejasse seguir os passos do icônico artista, morto em 2009.
Curiosamente, em 1991 Madonna e Michael Jackson tiveram um breve romance. De acordo com a cantora, houve apenas três encontros e um único beijo. Na cerimônia do Oscar daquele ano, os astros surgiram juntos, o que fez o fato vir a público.
Em maio de 2024, Madonna encerrou na praia de Copacabana a turnê “The Celebration”, que marcou os 40 anos de carreira da Rainha do Pop. Ela segue como uma das personalidades mais relevantes da música internacional.