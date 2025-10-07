A discussão sobre o consumo de carne

A carne vermelha é um dos alimentos mais consumidos de todo o mundo, mas especialistas alertam que o alimento deve ser consumido de maneira moderada, sendo apenas uma das partes para uma dieta saudávelAdauto Cruz/CB/D.A Press
De acordo com um relatório publicado pela revista científica 'The lancenet', o ideal para manter uma dieta saudável é uma alimentação equilibrada formada por comida de origem vegetal e, em menor quantidade, as de origem animalWallace Martins/Esp. CB/D.A Pres
A publicação da revista faz parte de uma nova versão de um trabalho anterior, publicado em 2019, que havia gerado reações divididas de especialistas ao sugerir reduzir significativamente o consumo de carne. Nesta revisão, os especialistas afirmam considerar os estudos mais recentes para adaptar as recomendaçõesFreepix/Divulgação
Parte da comunidade científica viu de maneira positiva as sugestões da revista, mas ainda assim, a publicação foi alvo de críticas por não levar em conta algumas realidades, como por exemplo, a desigualdade socialReprodução/Freepik
Na publicação, os especialistas alertam não só para as cautelas com a alimentação, mas também os cuidados que são necessários com o meio ambienteLeonora Brebner/Pexels
Os especialistas da revista recomendam uma média de 15 gramas por dia de carne bovina, ovina e suína. No último estudo eram recomendadas 14 gramas de limiteBruna Gaston/CB/D.A Press
Já os alimentos lácteos deveriam representar 250 gramas diárias, enquanto peixes e mariscos, e carnes brancas como as de aves, 30 gramas cada. Números parecidos com os do estudo de 2019Reprodução/Redes sociais
Ao Correio, o nutricionista Leandro Rodrigues da Cunha alerta da importância do consumo de carnes. Segundo ele, a carne tem alta relevância na nutrição humana, esses alimentos são grandes fontes de ferro, zinco e vitaminas do complexo BCaio Gomez
'As carnes contém todos os aminoácidos essenciais necessários para manutenção e reparo dos tecidos, além de participar de funções metabólicas e imunológicas', completou o nutricionistaReprodução/Freepik
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes