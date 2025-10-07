ALIMENTAÇÃO

A discussão sobre o consumo de carne

Alimento encara argumentos contra e a favor do consumo. Entenda

Por Júlio Noronha*
Carne

A carne vermelha é um dos alimentos mais consumidos de todo o mundo, mas especialistas alertam que o alimento deve ser consumido de maneira moderada, sendo apenas uma das partes para uma dieta saudável

Dieta balanceada

De acordo com um relatório publicado pela revista científica 'The lancenet', o ideal para manter uma dieta saudável é uma alimentação equilibrada formada por comida de origem vegetal e, em menor quantidade, as de origem animal

Novo estudo

A publicação da revista faz parte de uma nova versão de um trabalho anterior, publicado em 2019, que havia gerado reações divididas de especialistas ao sugerir reduzir significativamente o consumo de carne. Nesta revisão, os especialistas afirmam considerar os estudos mais recentes para adaptar as recomendações

Críticas

Parte da comunidade científica viu de maneira positiva as sugestões da revista, mas ainda assim, a publicação foi alvo de críticas por não levar em conta algumas realidades, como por exemplo, a desigualdade social

Meios sustentáveis

Na publicação, os especialistas alertam não só para as cautelas com a alimentação, mas também os cuidados que são necessários com o meio ambiente

Consumo adequado

Os especialistas da revista recomendam uma média de 15 gramas por dia de carne bovina, ovina e suína. No último estudo eram recomendadas 14 gramas de limite

Equilíbrio

Já os alimentos lácteos deveriam representar 250 gramas diárias, enquanto peixes e mariscos, e carnes brancas como as de aves, 30 gramas cada. Números parecidos com os do estudo de 2019

Consumo de carne

Ao Correio, o nutricionista Leandro Rodrigues da Cunha alerta da importância do consumo de carnes. Segundo ele, a carne tem alta relevância na nutrição humana, esses alimentos são grandes fontes de ferro, zinco e vitaminas do complexo B

Opinião de especialista

'As carnes contém todos os aminoácidos essenciais necessários para manutenção e reparo dos tecidos, além de participar de funções metabólicas e imunológicas', completou o nutricionista

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

