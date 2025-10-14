Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (14/10), cinco loterias: os concursos 2927 da Mega-Sena; o 3512 da Lotofácil; o 6852 da Quina; o 2307 da Timemania e o 1128 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 32 milhões / Quina: R$ 2 milhões / Dia de Sorte: R$ 2 milhões / Timemania: R$ 34 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão
11 - 27 - 34 - 55 - 56 - 58
24 - 46 - 50 - 62 - 68
02 - 13 - 38 - 44 - 52 - 64 - 80. O time do coração é o 29 (Coritiba/PR)
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22
09 - 10 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24. O mês da sorte é 04 (abril)