Conheça os benefícios do suco de uva integral

Orientações de um especialista

Apesar de muito saudável, o consumo diário deve ser feio com cuidado, o Conselheiro do Conselho Regional de Nutrição da 1ª região (CRN-1) Leandro Rodrigues reforça que apesar de o suco de uva integral não ter adição de açúcar, é preciso se precaver com os níveis de açúcares naturais