Conheça os benefícios do suco de uva integral

O suco de uva integral é considerado um dos melhores para a saúde, o consumo está diretamente associado a inúmeros benefíciosReprodução/Freepik
Este suco é considerado um grande aliado no controle do colesterol e melhora da saúde cardiovascular, auxiliando na circulação como reduzir a formação de placas nas artériasZuleika de Souza/CB/D.A.Press
Essa bebida é também considerada uma das mais nutritivas, pela alta quantidade de compostos bioativos. Estão presentes no suco polifenóis e flavonoides, substâncias que possuem ação antioxidante e anti-inflamatória. É eficaz também contra o envelhecimento precoce das célulasReprodução/Freepik
Apesar de muito saudável, o consumo diário deve ser feio com cuidado, o Conselheiro do Conselho Regional de Nutrição da 1ª região (CRN-1) Leandro Rodrigues reforça que apesar de o suco de uva integral não ter adição de açúcar, é preciso se precaver com os níveis de açúcares naturaisCláudio Versiani/CB/D.A Press
'A bebida é naturalmente rica em frutose e glicose, açúcares naturais da fruta que, em excesso, podem aumentar a glicemia e favorecer o ganho de peso', destacou o conselheiroSueli Maestri/Divulgação
O ideal, segundo o nutricionista, é consumir no máximo 150ml por dia, quantidade em que já é possível desfrutar dos benefícios antioxidantes e vitaminas presentes no suco sem comprometer o controle de açúcar na dietaYasmin Rajab/CB/D.A Press
No Brasil, a maior parte da produção fica na região sul, que contribui, com cerca de 90% da produção do suco de uva. A presença do cultivo da uva nesta região está associada à forte presença de imigrantes italianosPexels
*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer