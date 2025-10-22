Confira os resultados da Quina, Lotofácil e demais loterias desta quarta

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (22/10), seis loterias: os concursos 6859 da Quina; o 2876 da Dupla Sena; o 3519 da Lotofácil; o 296 da +Milionária; o 2839 da Lotomania e o 762 da Super Sete