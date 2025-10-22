Confira os resultados da Quina, Lotofácil e demais loterias desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (22/10), seis loterias: os concursos 6859 da Quina; o 2876 da Dupla Sena; o 3519 da Lotofácil; o 296 da +Milionária; o 2839 da Lotomania e o 762 da Super SeteDivulgação/Loterias Caixa
+Milionária: R$ 10 milhões / Dupla Sena: R$1,12 milhão/ Quina: R$13 milhões / Lotomania: R$3,8 milhões / Super Sete: R$2,9 milhões / Lotofácil: R$1,8 milhãoReprodução/Unsplash
Teve os seguintes números sorteados: 20-29-31-36-42-46 no primeiro sorteio; 10-17-23-37-39-45 no segundo sorteioReprodução/Loterias Caixa
Teve os seguintes números sorteados: 23-33-36-39-79Reprodução/Loterias Caixa
Apresentou os seguintes números: 02-09-13-23-26-38-45-48-51-56-61-69-73-76-77-83-87-93-95-98Reprodução/Loterias Caixa
Apresentou o seguinte resultado: 04-05-06-07-08-13-14-16-17-18-20-21-22-23-25Reprodução/Loterias Caixa
Teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 14-17-22-24-30-38. Os trevos sorteados foram: 3-1Reprodução/Loterias Caixa
Coluna 1: 7 / Coluna 2: 7 / Coluna 3: 5 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 1 / Coluna 6: 0 / Coluna 7: 2Reprodução/Loterias Caixa