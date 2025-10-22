Praias exuberantes da Europa são verdadeiras atrações no Velho Continente

1ª – Localizada nas Ilhas Baleares, na cidade de Mallorca, na Espanha, a ‘Torrente de Pareis’ foi escolhida a praia mais bonita da Europa entre os turistas votantes. Há duas opções para acessar a ilha: uma exige mais esforço físico, já que é através de uma trilha de nove quilômetros.
O percurso leva até seis horas para ser finalizado e só é possível fazê-lo na estação seca, quando a maré está baixa. Caso você não goste desse tipo de experiência aventureira, a outra forma é reservando um passeio de barco (foto) com uma hora de duração e que sai do porto de Soller, várias vezes ao dia.
2ª – A ‘Praia de Alzejur’, na região de Algarve, em Portugal, é uma sugestão perfeita para os apaixonados por tranquilidade, oceano e natureza, pois se encontra em uma área de preservação natural, pouco explorada.
Essas praias não têm poluição e os seus arredores são cercados por pequenas vilas onde predomina a agricultura local com a indicação para experimentar a batata doce e o mel, além dos amendoins de Rogil.
3ª – Em Cantábria, na Espanha, a ‘Praia de Amio’ foi a selecionada. Mas, às vezes, fica totalmente encoberta. A beleza natural recebeu pouca intervenção humana. Afinal não há resorts, bares ou vendedores ambulantes.
Essa praia é singular por uma questão geográfica, pois ela se conecta com uma pequena ilha por meio de um istmo, uma longa faixa de areia muito fina banhada por água dos dois lados.
4ª – Situada na região da Sardenha, na Itália, a ‘Praia de La Pelosa’ é apontada como a mais bonita das redondezas, graças às suas águas na cor azul turquesa, que são calmas. Para conservá-la como um ‘paraíso’, as autoridades limitam a circulação de pessoas.
Para conhecer o local, é necessário fazer reserva com antecipação de maneira remota. Em seguida, o visitante receberá o QR Code que lhe concederá acesso à praia. Um bar oferece diariamente o aluguel de espreguiçadeiras para ajudar a relaxar e aproveitar o sol.
5ª - A famosa Galícia, na Espanha, contém a ‘Praia de las Catedrais’, assim chamada por ser cercada de diversas formações rochosas modeladas pela erosão do vento e da água. Com o objetivo de aproveitar da melhor maneira possível, consulte o cronograma das marés. O ideal é visitar com a maré baixa.
Afinal, neste cenário é possível andar pela praia. Com a maré alta, a visitação é feita pelo alto das falésias e com uma distância de segurança para os desfiladeiros. No período de alta procura, entre abril e setembro, é indicado fazer reserva online, gratuita, pelo limite de visitas por dia.
6ª – A região de Costa Blanca, na Espanha, é uma das que mais recebem sol na Europa. Ali fica a praia ‘Cala Granadella’, com suas águas na cor azul turquesa, propícias para passeios de caiaque.
O local tem posto de salva-vidas monitorando a movimentação. É necessário levar calçados mais reforçados para a ‘Cala Granadella’, já que ela é uma praia rodeada de rochas. O objetivo é evitar acidentes ao escorregar nas pedras.
7ª – A ‘Praia do Vale das Borboletas’, na Turquia, é assim chamada por estar em um território onde os insetos vão depositar seus ovos. O local é indicado para a prática de trekking, em meio à vegetação fascinante que compõe a paisagem.
Os períodos ideais para pegar a praia sem aglomeração são na parte da manhã e à noite. Outra sugestão é explorar o morro acima da praia e tirar uma bela foto, mas cuidado com a trilha que é traiçoeira.
8ª – Novamente em Portugal, na região de Algarve, a ‘Praia Nova’ está perto do ‘Capela Senhora da Rocha’ e é um dos locais mais representativos de Algarve. Fica muito próxima de outra belíssima praia da ‘Cova Redonda’.
Ambas estão situadas na pequena cidade de Porches, um refúgio ainda desconhecido para muitos turistas.
9ª – ‘Cala Moraig’ está situada em Costa Blanca, na Espanha. Trata-se de uma praia secreta que apresenta um magnífico tom azul turquesa em suas águas. Quem vai conhecê-la estaciona o veículo no alto do morro e ainda percorre um trajeto caminhando.
O grande obstáculo é que esse caminho é íngreme e apresenta um declínio acentuado. Com isso, a praia fica profunda rapidamente. Ainda é composta de pedras seixo. Assim, não é indicado para um passeio familiar, mas sim para quem tem mais experiência em locais desse tipo.
10ª – A região da Sicília, na Itália, é detentora da ‘Cala Tonnarella dell'Uzzo’, uma praia pouco explorada, que se destaca pelas águas cristalinas e forte presença do sol, além de apresentar condições ideais para mergulho. Inclusive, ela está situada em uma área de reserva natural.
A propósito, não é de fácil acesso, pois é necessária uma caminhada por volta de 20 minutos a partir do estacionamento da reserva.