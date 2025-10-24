Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (24/10), cinco loterias: os concursos 6861 da Quina; o 2877 da Dupla Sena; o 3521 da Lotofácil; o 2840 da Lotomania e o 763 da Super Sete
Quina: R$ 15 milhões / Lotomania: R$ 4 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão e R$ 51 mil, respectivamente / Super Sete: R$ 3 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão
26 - 32 - 42 - 57 - 78
05 - 16 - 19 - 20 - 25 - 44 no primeiro sorteio; 14 - 25 - 29 - 30 - 34 - 47 no segundo
03 - 04 - 07 - 19 - 22 - 24 - 30 - 32 - 38 - 39 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 51 - 62 - 68 - 72 - 95
06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Coluna 1: 3 / Coluna 2: 9 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 7 / Coluna 5: 3 / Coluna 6: 5 / Coluna 7: 2