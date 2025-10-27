Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (27/10), cinco loterias: os concursos 6863 da Quina, o 3523 da Lotofácil, o 2841 da Lotomania, 2878 da Dupla-Sena e o 764 da Super Sete
Quina: R$ 19 milhões / Lotomania: R$ 5 milhões / Dupla Sena: R$ 1 milhão no primeiro e R$ 55 mil no segundo / Super Sete: R$ 3 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão
04 - 08 - 27 - 32 - 37 - 40 no primeiro sorteio; 05 - 12 - 25 - 30 - 33 - 44 no segundo
28 - 47 - 50 - 65 - 79
00 - 07 - 08 - 10 - 13 - 16 - 24 - 26 - 31 - 37 - 39 - 41 - 42 - 43 - 52 - 57 - 73 - 75 - 82
05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 25
Coluna 1: 0 / Coluna 2: 4 / Coluna 3: 5 / Coluna 4: 3 / Coluna 5: 1 / Coluna 6: 8 / Coluna 7: 5