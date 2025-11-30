Estilo de Vida

Pétalas aveludadas das alamandas embelezam e revigoram o jardim

A alamanda é uma planta ornamental de clima tropical, conhecida por suas flores em forma de trombeta, que apresentam pétalas aveludadas e um centro mais intenso em cor.

Seu nome científico é Allamanda cathartica, embora existam outras espécies e variedades, e ela pertence à família Apocynaceae, a mesma de algumas plantas trepadeiras e arbustivas populares.

As flores mais comuns são amarelo-vivo, mas há variedades em tons de roxo, rosa e até branco-creme, com nuances e intensidades diferentes conforme o híbrido.

O amarelo é a cor mais difundida e marcante, associada à espécie nativa brasileira, com um centro levemente alaranjado que realça ainda mais seu brilho.

As variedades roxas e rosas costumam ser cultivadas em jardins mais especializados, sendo menos comuns e exigindo cuidados semelhantes às amarelas.

Originária principalmente da América do Sul, a alamanda é muito abundante no Brasil, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o clima quente favorece seu florescimento contínuo.

Fora do Brasil, também é encontrada em países tropicais da América Central, Caribe, sudeste da Ásia e algumas ilhas do Pacífico, sempre em locais ensolarados.

É uma planta que pode ser cultivada tanto em jardins amplos quanto em vasos grandes, desde que tenha espaço para se desenvolver, pois é trepadeira de crescimento vigoroso

Por ser tóxica se ingerida, é importante manter a alamanda longe do alcance de crianças pequenas e animais domésticos, apesar de seu uso ornamental frequente.

A planta exige sol pleno para florescer bem, pois na sombra tende a produzir menos flores e mais folhagem, prejudicando seu efeito decorativo.

O solo ideal para a alamanda é fértil, bem drenado e levemente ácido, sendo recomendada a adição de matéria orgânica para estimular o florescimento.

A poda é recomendada após a floração mais intensa, ajudando a controlar o tamanho da planta e estimular novos ramos e botões florais.

Em regiões de clima frio ou com geadas, o cultivo da alamanda deve ser protegido, pois ela não tolera temperaturas muito baixas.

A floração geralmente ocorre de forma mais intensa na primavera e no verão, mas em climas quentes pode se estender praticamente o ano todo.

A alamanda é também muito utilizada em cercas vivas, pérgolas e treliças, cobrindo estruturas com seu verde intenso e flores chamativas. O orvalho a umedece de forma natural.

Além do valor ornamental, a planta é apreciada por atrair polinizadores como borboletas, que se alimentam de seu néctar abundante.

Com sua combinação de beleza, resistência e exuberância tropical, a alamanda é um dos símbolos de jardins ensolarados, unindo estética e vigor no paisagismo.

