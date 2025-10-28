Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (28/10), cinco loterias: os concursos 2933 da Mega-Sena; o 3524 da Lotofácil; o 6864 da Quina; o 2313 da Timemania e o 1134 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 3 milhões / Quina: R$ 20 milhões / Dia de Sorte: R$ 400 mil / Timemania: R$ 40 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões
01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50
06 - 18 - 55 - 58 - 78
02 - 03 - 06 - 32 - 33 - 68 - 70. O time do coração é o 29 (Coritiba/PR)
02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24
02 - 10 - 14 - 20 - 24 - 28 - 31. O mês da sorte é 08 (agosto)