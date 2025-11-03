Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Quina, com prêmio previsto de R$ 653 mil, teve os seguintes números sorteados: 29 - 38 - 59 - 64 - 65.Reprodução/Loterias Caixa
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24.Reprodução/Loterias Caixa
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 13 - 14 - 20 - 25 - 36 - 43 no primeiro sorteio; 03 - 21 - 25 - 34 - 36 - 40 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 468 mil.Reprodução/Loterias Caixa
Com prêmio previsto de R$ 8,3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 02 - 05 - 14 - 16 - 26 - 31 - 32 - 34 - 49 - 51 - 54 - 61 - 66 - 70 - 77 - 91 - 95 - 96 - 97Reprodução/Loterias Caixa
Com prêmio previsto de R$ 3,6 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 0, Coluna 2: 7, Coluna 3: 6, Coluna 4: 2, Coluna 5: 0, Coluna 6: 0, Coluna 7: 6Reprodução/Loterias Caixa