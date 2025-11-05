Moda

Chinelo da Havaianas é item mais desejado do mundo, segundo Lyst Index

Veja como as brasileiras usam o chinelo de dedos da Havaianas, que recebem destaque internacional no terceiro trimestre de 2025

Por Giovanna Kunz
Reprodução/Instagram/@__aoxi__

Livia Nunes

A influenciadora combinou roupas elegantes de collab com a Renner com o chinelo de dedo na cor preta

Reprodução/Instagram/@livia

Maria Antonia Braz

A filha de Silvia Braz usou Havaianas com um look mais despojado

Reprodução/Instagram/@antoniabbraz

Manuella Botti

No verão, chinelos de dedo com estampas se destacam

Reprodução/Instagram/@manuellabotti

Nicolas Prattes e Sabrina Sato

O casal optou por sair combinando com chinelos de dedo

Reprodução/Instagram/@sabrinasato

Ana Shumiski

Em Copenhagen, a influenciadora optou pelo queridinho chinelo branco com a bandeira do Brasil

Reprodução/Instagram/@anacshumiski

Malu Borges

Também em Copenhagen, Malu Borges utilizou o chinelo com borda nas laterais, destaque do desfile da OpéraSport

Reprodução/Instagram/@maluborgesm

Bruna Marquezine

A atriz optou pelo chinelo em um visual despojado e monocromático

Reprodução/Instagram/@brunamarquezine

