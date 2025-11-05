Chinelo da Havaianas é item mais desejado do mundo, segundo Lyst Index

A influenciadora combinou roupas elegantes de collab com a Renner com o chinelo de dedo na cor preta
A filha de Silvia Braz usou Havaianas com um look mais despojado
No verão, chinelos de dedo com estampas se destacam
O casal optou por sair combinando com chinelos de dedo
Em Copenhagen, a influenciadora optou pelo queridinho chinelo branco com a bandeira do Brasil
Também em Copenhagen, Malu Borges utilizou o chinelo com borda nas laterais, destaque do desfile da OpéraSport
A atriz optou pelo chinelo em um visual despojado e monocromático