Modelos da nova geração colocam o Brasil nas passarelas do mundo

Conheça 12 brasileiras que se destacam no mundo da moda internacional

Por Júlio Noronha*
Modelos da nova geração

Seja pela beleza ou pela forma de desfilar, as brasileiras sempre se destacaram nas passarelas. Selecionamos algumas modelos que tem bem representado a nação na nova geração

Gabriely Dobbins

De origem do povo Kaxinawá, Gabriely Dobbins tem 18 anos e nasceu em Sena Madureira, no Acre. A jovem modelo estreou nas passarelas representando a marca de grife francesa Chloé

Emilly Nunes

Antes de ser modelo, Emilly Nunes chegou a trabalhar como operadora de caixa em um supermercado. Aos 25 anos, a modelo já acumula passagens por grandes marcas como Diesel, Elie Saab e Philipp Plein, e recentemente foi destaque do desfile de LaQuan Smith, em Nova York

Ágatha Borges

Apaixonada pela arte e pela dança, Ágatha Borges, 31 anos, é certamente um dos maiores nomes das passarelas brasileiras. A modelo nascida em Salvador é modelo exclusiva da Armani, tendo alcançado a marca de 20 desfiles consecutivos para a grife italiana

Eduarda Muehlmann

Nascida em São Bento do Sul, a catarinense de apenas 19 anos se destaca pelos diversos desfiles em que representou renomadas marcas de grife. Apesar de ter estreado na moda internacional ainda este ano, Eduarda Muehlmann já desfilou para Valentino, Givenchy, Maison Margiela e recentemente fez a abertura da apresentação da Lacoste

Victoria Blecher

Criada no Rio de Janeiro, a modelo Victoria Blecher, 18 anos, fez estreia na moda internacional em julho deste ano, quando debutou nas passarelas pela grife Celine, e foi eleita garota propaganda de nova campanha mundial

Carliane Paixão

Nascida em Belém do Pará, Carliane foi revelada no mundo da moda durante o concurso 'Beleza na comunidade'. Ela foi eleita para desfilar no desfile da Chanel este ano, em Paris

Mauria Caetano

Com apenas 22 anos, Mauria Caetano também é representada pela WAY Model. Apesar da pouca idade, a modelo nascida em Niterói já participou de grandes desfiles desfilando para marcas prestigiadas como YSL (Saint Laurent), Chloé e Balenciaga

Mariane Lopez

Criada na cidade de Canoas, Mariene Lopez, 22 anos, foi vice-campeã do mesmo concurso que revelou Gisele Bündchen no Brasil, o 'The Look of The Year'. Junto à promissora carreira na moda, a modelo explora outras atividades como o balé e estuda Comércio Internacional

Gabriela Nied

Tida como um dos nomes mais fortes das passarelas brasileiras da atualidade, Gabriela Nied começou cedo, e entrou no mundo da moda após ser abordada por olheiros na porta da escola. A estreia internacional da gaúcha de 20 anos aconteceu recentemente, sob contrato de exclusividade com a Louis Vuitton

Larissa Moraes

Nascida em Salvador, Larissa Moraes tem apenas 19 anos, no entanto, já conta com passagens em desfiles por grandes grifes como Jean Paul Gaultier, Balmain, Dior, e Louis Vuitton. A jovem apareceu no mundo da moda recentemente, como uma das grandes apostas da WAY Model

Valeria Goettert

Antes de ser modelo, Valéria Goettert trabalhava com agricultura e chegou a cuidar de animais na fazenda. A gaúcha de 20 anos, que já acumula passagens por marcas de grife renomadas como Dior, Valentino, Carolina Herrera e Issey Miyake, foi um dos destaques no desfile da Armani

Anick Chan

Nascida em Fortaleza, capital do Ceará, Anick estreou nas passarelas da casa de moda de luxo italiana Bottega Veneta. A jovem é uma das apostas da agência de supermodelos WAY Model, que conta com nomes como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Candice Swanepoel

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

 

