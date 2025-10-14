Modelos da nova geração colocam o Brasil nas passarelas do mundo

Eduarda Muehlmann

Nascida em São Bento do Sul, a catarinense de apenas 19 anos se destaca pelos diversos desfiles em que representou renomadas marcas de grife. Apesar de ter estreado na moda internacional ainda este ano, Eduarda Muehlmann já desfilou para Valentino, Givenchy, Maison Margiela e recentemente fez a abertura da apresentação da Lacoste