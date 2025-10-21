PESQUISA

As celebridades mais influentes do Brasil

Lázaro Ramos lidera o ranking de influência, seguido por Fernanda Montenegro e Astrid Fontenelle

Por Bianca Lucca
O Instituto Ipsos realizou uma pesquisa para identificar as celebridades mais influentes do Brasil

O levantamento avalia a capacidade de influenciar comportamentos, decisões e opinião pública

Lázaro Ramos lidera o ranking como a personalidade mais influente do país

Fernanda Montenegro ocupa a segunda posição entre os famosos mais influentes

A apresentadora Astrid Fontenelle completa o top 3 do ranking

Outras personalidades no topo incluem Érika Januza, Carlos Tramontina, Xuxa e Ivete Sangalo

A pesquisa também avaliou influenciadores digitais com credibilidade junto ao público

Os cinco primeiros influenciadores digitais foram: Iberê Thenório (Manual do Mundo), Leon Martins (Coisa de Nerd), Bruna Tavares, Camila Pudim e Camilla de Lucas

Pela primeira vez, a pesquisa analisou a influência de figuras criadas por inteligência artificial (IA), como Lu, do Magalu, e Marisa do Maiô

A IA Lu, do Magazine Luiza, obteve a maior pontuação de credibilidade entre personagens virtuais (119)

Houve também um recorte geracional, focando na influência sobre a geração Z (nascidos entre 1997 e 2012)

Entre a geração Z, a atriz Larissa Manoela lidera o ranking, seguida por Érika Januza, Xuxa, Lázaro Ramos e a dupla sertaneja Jorge & Mateus

A pesquisa foi realizada online com 2.500 entrevistados de classes A, B e C, entre 28 de agosto e 7 de setembro

O estudo mede a influência a partir de impacto em decisões de compra, opinião pública, confiança, credibilidade de marcas e incentivo à experimentação de produtos

O levantamento mostra que influência não se limita à fama, mas envolve credibilidade e capacidade de engajar o público em diversas frentes

