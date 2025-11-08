Mega-Sena, +Milionária e mais sorteios deste sábado (8/11))

A Caixa Econômica Federal sorteiou, na noite deste sábado (8/11), seis loterias: os concursos 2938 da Mega-Sena; o 6874 da Quina; o 3534 da Lotofácil; 301 da +Milionária; o 2318 da Timemania e o 1139 do Dia da Sorte
Mega-Sena: R$ 55 milhões; Timemania: R$ 45 milhões +Milionária: R$ 10 milhões; Quina: R$ 5 milhões; Dia de Sorte: R$ 2 milhões; Lotofácil: R$ 1,8 milhão
A +Milionária teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 02 - 04 - 07 - 10 - 11 - 29. Os trevos sorteados foram: 1 e 6.
A Mega-Sena teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 03 - 36 - 61 - 63 - 65.
A Timemania apresentou o seguinte resultado: 01 - 08 - 17 - 37 - 48 - 59 - 60. O time do coração é o 74 — Tocantinópolis/TO.
O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 05 - 17 - 19 - 28 - 29 - 30. O mês da sorte é 12 — Dezembro.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22.