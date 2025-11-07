Imagens inéditas do cometa 3I/ATLAS perto de Marte são divulgadas pela China

Novas imagens do cometa 3I/ATLAS foram divulgadas pela Administração Espacial Nacional da China (CNSA). Elas foram obtidas no início de outubro, por uma câmera de alta resolução da sonda Tianwen-1, que orbita Marte desde fevereiro de 2021Reprodução/CNSA/Divulgação
No momento da captura das imagens, o visitante interestelar estava a cerca de 30 milhões de quilômetros da nave, uma das observações mais próximas do 3I/ATLAS até o momentoReprodução/CNSA/Divulgação
A nova imagem do cometa foi capturada pela câmera de alta resolução da sonda Tianwen-1, em 3 de outubro de 2025Reprodução/CNSA/Divulgação
A equipe já planejava observar o cometa desde de setembro, quando os cálculos indicaram que o 3I/ATLAS passaria 'perto' do planeta Marte no mês seguinteWhisk
Para conseguir realizar a captura, os cientistas ajustaram os instrumentos da Tianwen-1 com antecedência para capturar o melhor momento da aproximação do cometaReprodução/CNSA/Divulgação
A origem do cometa é desconhecida, mas os estudos sugerem que ele foi formado ao redor de antigas estrelas que estavam próximas ao centro da Via Láctea, com uma idade estimada em 11 bilhões de anosReprodução/ESA
*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles