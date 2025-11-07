ESPAÇO SIDERAL

Imagens inéditas do cometa 3I/ATLAS perto de Marte são divulgadas pela China

O 3I/ATLAS, que foi descoberto em julho deste ano, é o terceiro objeto interestelar conhecido a passar pelo Sistema Solar

Por Júlio Noronha*
Reprodução/Michael Jäger e Gerald Rhemann

Novas imagens do cometa 3I/ATLAS foram divulgadas pela Administração Espacial Nacional da China (CNSA). Elas foram obtidas no início de outubro, por uma câmera de alta resolução da sonda Tianwen-1, que orbita Marte desde fevereiro de 2021

 Reprodução/CNSA/Divulgação

No momento da captura das imagens, o visitante interestelar estava a cerca de 30 milhões de quilômetros da nave, uma das observações mais próximas do 3I/ATLAS até o momento

 Reprodução/CNSA/Divulgação

A nova imagem do cometa foi capturada pela câmera de alta resolução da sonda Tianwen-1, em 3 de outubro de 2025

 Reprodução/CNSA/Divulgação

A equipe já planejava observar o cometa desde de setembro, quando os cálculos indicaram que o 3I/ATLAS passaria 'perto' do planeta Marte no mês seguinte

 Whisk

Para conseguir realizar a captura, os cientistas ajustaram os instrumentos da Tianwen-1 com antecedência para capturar o melhor momento da aproximação do cometa

 Reprodução/CNSA/Divulgação

A origem do cometa é desconhecida, mas os estudos sugerem que ele foi formado ao redor de antigas estrelas que estavam próximas ao centro da Via Láctea, com uma idade estimada em 11 bilhões de anos

 Reprodução/ESA

*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles

