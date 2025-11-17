Conheça a nova geração de aviões supersônicos

Com o avanço das tecnologias do mundo aeroespacial, surgem novos projetos que prometem mudar o tempo das viagens de avião. Empresas do ramo se empenham na fabricação de aeronaves que serão capazes de realizar viagens intercontinentais em minutosReprodução/Freepik
A NASA, em parceria com a empresa aeroespacial Lockheed Martin, conta com um dos projetos mais avançados, o X-59. A aeronave realizou o primeiro voo teste no final de outubro deste ano, podendo atingir 1448 km/h. Ela foi projetada para reduzir o estrondo sônico, som que é causado com o rompimento da barreira do somReprodução/NASA
Outro projeto da Lockheed Martin é o SR-72, avião que terá capacidade de operar em velocidades de March 6, aproximadamente 7300 km/h. A aeronave é descrita como uma plataforma militar de reconhecimento, e não terá uso para fins comerciais. A previsão é que o primeiro voo aconteça em 2030Reprodução/Wikimedia Commons
No ramo da aviação civil, um dos trabalhos que almejam a velocidade hipersônica é o A-HyM Hypersonic Air Master, que está sendo projetado para cobrir o trajeto Nova York - Londres em 45 minutos. Tem capacidade de voar cerca de 9 mil km/h e levar 170 passageirosReprodução/Youtube/OVI's Design
A NASA tem atualmente um dos projetos de aviação cívil hipersônica mais promissores, o Boom Supersonic XB-1. Os testes do avião já estão em estágio avançado e a agência espacial chegou inclusive a fotografar o modelo rompendo a barreira do som sem causar um grande estrondoReproduÃ§Ã£o/liveandletsfly
Batizado de Overture, a versão comercial do avião da NASA terá capacidade de operar em March 1,7, pouco mais de 2 mil km/h. A aeronave já acumula pedidos entre as companhias aéreas e mais de 600 rotas globais são estimadasReprodução/Wikimedia Commons
Já a empresa Venus Aerospace, trabalha em construir um jato hipersônico Stargazer M4, que contará com alcance de até 5 mil milhas. O modelo terá capacidade de voar em velocidades de March 9, aproximadamente 11 mil km/hReprodução/Youtube/Venus Aerospace
Esses novos modelos buscam ocupar uma lacuna deixada pelo Concorde, avião que era capaz de voar em altas velocidades e funcionou comercialmente entre os anos de 1976 a 2003Reprodução/Wikimedia Commons
Apesar de ser um símbolo de luxo e exclusividade, o modelo saiu de circulação devido a frequente manutenção, e os custos elevados. A queda de um Concorde em Paris no ano 2000, que resultou na morte de 113 pessoas, acelerou a saída do avião do mercadoReprodução/Wikimedia Commons
*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles