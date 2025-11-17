Conheça a nova geração de aviões supersônicos

X-59

A NASA, em parceria com a empresa aeroespacial Lockheed Martin, conta com um dos projetos mais avançados, o X-59. A aeronave realizou o primeiro voo teste no final de outubro deste ano, podendo atingir 1448 km/h. Ela foi projetada para reduzir o estrondo sônico, som que é causado com o rompimento da barreira do som