DESASTRE NATURAL

A destruição causada pelo furacão Melissa na Jamaica

Furacão de categoria 5 deixou rastro de destruição

Por Júlio Noronha*
AFP

Furacão teve ventos de até 295 km/h e chuvas torrenciais que já provocam inundações e deslizamentos de terra

 AFP

O fenômeno, que se intensificou de forma extremamente rápida, é agora a tempestade mais forte do planeta em 2025

 AFP

Imagens de antes e depois na baía de Montego, na Jamaíca

 AFP

Milhares de pessoas ficaram desabrigadas em países como Cuba, Jamaica, Haiti e República Dominicana

 AFP

Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, Melissa alcançou a rara categoria 5 na segunda-feira (27/10)

 AFP

Meteorologistas destacam que Melissa passou de uma tempestade tropical a um furacão de categoria 5 em menos de 36 horas, um processo de intensificação explosiva que surpreendeu os especialistas

 AFP

Com ventos que podem ultrapassar os 300 km/h em rajadas, Melissa já é considerado o furacão mais intenso a atingir a Jamaica desde o início dos registros meteorológicos, há 174 anos

 AFP

O último furacão do Atlântico com força semelhante foi o Dorian, em setembro de 2019, que devastou as Bahamas com ventos de até 297 km/h

 AFP

Na Jamaica, autoridades locais já iniciaram operações de evacuação em áreas costeiras e de encosta

 AFP

Autoridades cubanas também emitiram alerta máximo e iniciaram evacuações preventivas

 AFP

Os ventos chegaram a derrubar inumeras árvores e casas, chegando até a capotar carros

 AFP

Os ventos na atmosfera ao redor do furacão Melissa não estão sofrendo muitas mudanças, e essa falta de cisalhamento desempenhou um papel importante em permitir o amplo crescimento do furacão

 AFP

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

