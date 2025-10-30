A destruição causada pelo furacão Melissa na Jamaica

Furacão teve ventos de até 295 km/h e chuvas torrenciais que já provocam inundações e deslizamentos de terraAFP
O fenômeno, que se intensificou de forma extremamente rápida, é agora a tempestade mais forte do planeta em 2025AFP
Imagens de antes e depois na baía de Montego, na JamaícaAFP
Milhares de pessoas ficaram desabrigadas em países como Cuba, Jamaica, Haiti e República DominicanaAFP
Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, Melissa alcançou a rara categoria 5 na segunda-feira (27/10)AFP
Meteorologistas destacam que Melissa passou de uma tempestade tropical a um furacão de categoria 5 em menos de 36 horas, um processo de intensificação explosiva que surpreendeu os especialistasAFP
Com ventos que podem ultrapassar os 300 km/h em rajadas, Melissa já é considerado o furacão mais intenso a atingir a Jamaica desde o início dos registros meteorológicos, há 174 anosAFP
O último furacão do Atlântico com força semelhante foi o Dorian, em setembro de 2019, que devastou as Bahamas com ventos de até 297 km/hAFP
Na Jamaica, autoridades locais já iniciaram operações de evacuação em áreas costeiras e de encostaAFP
Autoridades cubanas também emitiram alerta máximo e iniciaram evacuações preventivasAFP
Os ventos chegaram a derrubar inumeras árvores e casas, chegando até a capotar carrosAFP
Os ventos na atmosfera ao redor do furacão Melissa não estão sofrendo muitas mudanças, e essa falta de cisalhamento desempenhou um papel importante em permitir o amplo crescimento do furacãoAFP
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes