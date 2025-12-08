Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (8/12), cinco loterias: os concursos 6897 da Quina, o 3557 da Lotofácil, o 2859 da Lotomania, 2896 da Dupla-Sena e o 782 da Super Sete
Quina: R$ 7 milhões / Lotofácil: R$ 1 milhão / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena: R$ 2 milhões e R$ 64 mil / Super Sete: R$ 250 mil
02 - 05 - 15 - 23 - 26 - 38 no primeiro sorteio; 02 - 03 - 20 - 21 - 23 - 48 no segundo
03 - 19 - 35 - 75 - 79
02 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 28 - 31 - 32 - 41 - 51 - 55 - 68 - 73 - 75 - 77 - 90 - 98 - 99
05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
Coluna 1: 5 / Coluna 2: 1 / Coluna 3: 3 / Coluna 4: 4 / Coluna 5: 9 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 3