Conheça as obras de arte roubadas na Biblioteca Mário de Andrade

Na manhã do último domingo, 13 obras de arte foram roubadas da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, a segunda maior biblioteca pública do país, localizada na região central da cidade de São PauloJúlia Sirqueira C.B/D.A Press
Entre os itens levados pelos criminosos estavam oito quadros do pintor francês Henri Matisse (1869-1954), que faziam parte do livro ilustrado de 1947, JazzReprodução/Instagram @mamsaopaulo
Outros cinco desenhos do artista brasileiro Cândido Portinari (1903-1962), que pertenciam à coleção 'Menino de Engenho' (1959), também foram roubadas. Confira as obras levadas pelos criminosos:Divulgação
Henri Matisse - 1947- JazzReprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)
Henri Matisse - 1947- JazzReprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)
Henri Matisse - 1947 - JazzReprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)
Henri Matisse - 1947 - JazzReprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)
Henri Matisse - 1947 - JazzReprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)
Henri Matisse - 1947 - JazzReprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)
Henri Matisse - 1947 - JazzReprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)
Henri Matisse - 1947 - JazzReprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)
Cândido Portinari - 1959 - Menino de EngenhoReprodução/ Prefeitura de São Paulo
Cândido Portinari - 1950 - Menino de EngenhoReprodução/ Prefeitura de São Paulo
Cândido Portinari - 1950 - Menino de EngenhoReprodução/ Prefeitura de São Paulo
Cândido Portinari - 1950 - Menino de EngenhoReprodução/ Prefeitura de São Paulo
Cândido Portinari - 1950 - Menino de EngenhoReprodução/ Prefeitura de São Paulo
