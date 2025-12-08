SÃO PAULO

Conheça as obras de arte roubadas na Biblioteca Mário de Andrade

Quadros foram levadas em plena luz do dia da maior biblioteca pública do estado

Por Júlio Noronha*
Reprodução/Wikimedia Commons

Roubo a biblioteca

Na manhã do último domingo, 13 obras de arte foram roubadas da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, a segunda maior biblioteca pública do país, localizada na região central da cidade de São Paulo

 Júlia Sirqueira C.B/D.A Press

Quadros

Entre os itens levados pelos criminosos estavam oito quadros do pintor francês Henri Matisse (1869-1954), que faziam parte do livro ilustrado de 1947, Jazz

 Reprodução/Instagram @mamsaopaulo

Desenhos

Outros cinco desenhos do artista brasileiro Cândido Portinari (1903-1962), que pertenciam à coleção 'Menino de Engenho' (1959), também foram roubadas. Confira as obras levadas pelos criminosos:

 Divulgação

Le Clown

Henri Matisse - 1947- Jazz

 Reprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)

Le Cirque

Henri Matisse - 1947- Jazz

 Reprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)

Monsieur Loyal

Henri Matisse - 1947 - Jazz

 Reprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)

Cauchemar de L'Eléphant Blanc

Henri Matisse - 1947 - Jazz

 Reprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)

Le Codomas

Henri Matisse - 1947 - Jazz

 Reprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)

La Nageuse Dans L'Aquarium

Henri Matisse - 1947 - Jazz

 Reprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)

L'Avaleur de Sabres

Henri Matisse - 1947 - Jazz

 Reprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)

Le Cowboy

Henri Matisse - 1947 - Jazz

 Reprodução/MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York)

Homem a Cavalo com Menino na Garupa

Cândido Portinari - 1959 - Menino de Engenho

 Reprodução/ Prefeitura de São Paulo

Mulher Morta

Cândido Portinari - 1950 - Menino de Engenho

 Reprodução/ Prefeitura de São Paulo

Queimada no Canavial

Cândido Portinari - 1950 - Menino de Engenho

 Reprodução/ Prefeitura de São Paulo

Homem Morto

Cândido Portinari - 1950 - Menino de Engenho

 Reprodução/ Prefeitura de São Paulo

Mestiço preso em Tronco

Cândido Portinari - 1950 - Menino de Engenho

 Reprodução/ Prefeitura de São Paulo

* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca

