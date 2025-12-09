Saiba como o esporte uniu comunidades e abriu horizontes na Amazônia

“É uma honra fazer parte do maior evento global sobre mudanças climáticas, levando nossa missão de transformação social através do esporte e da educação', disse Wenceslau Madeira. 'Na De Peito Aberto, acreditamos que cuidar das pessoas da Amazônia significa cuidar também do meio ambiente. A transformação social e o carinho com nossas crianças é o que garantirá o futuro sustentável dessa região tão valiosa do nosso país”, completou o diretor-presidente da De Peito Aberto.